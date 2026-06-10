Mrs. GREEN APPLE、華やか＆個性ファッション着こなし 衣装で“世界観”を表現【Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』】
新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、きょう10日とあす11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。開催直前の会場でグリーンカーペットが開催され、主催者であるMrs. GREEN APPLEが華やかな装いで登場した。
【ソロショット】リボン、王冠、ハット…独創的な衣装を披露したMrs. GREEN APPLE
大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が登場すると、報道陣からは「おおぉ…」と驚きの声が上がった。大森は美しいライトブルーのジャケットに大振りなリボンが施された衣装。若井は銀色のスーツとハット、メガネも合わせ、藤澤は、王冠とチークが印象的。ブラウンのガウンで存在感を見せつけ、3人は衣装でも今回の“祭典”の世界観をたっぶりと見せていた。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとしてミセスが立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
【ソロショット】リボン、王冠、ハット…独創的な衣装を披露したMrs. GREEN APPLE
大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が登場すると、報道陣からは「おおぉ…」と驚きの声が上がった。大森は美しいライトブルーのジャケットに大振りなリボンが施された衣装。若井は銀色のスーツとハット、メガネも合わせ、藤澤は、王冠とチークが印象的。ブラウンのガウンで存在感を見せつけ、3人は衣装でも今回の“祭典”の世界観をたっぶりと見せていた。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン