中条あやみ、肩出しレースのワンピ着こなし グリーンカーペットに登場【Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』】
新しいエンタテインメントの祭典「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、きょう10日とあす11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。開催直前の会場でグリーンカーペットが開催され、両日でMCを務めるモデルで俳優の中条あやみが登場した。
【全身ショット】フラワーモチーフの肩出しワンピで登場した中条あやみ
多数のメディアが集まるなか、ふんわりレースが印象的な衣装で登場。同祭典のイメージに合わせたフラワーモチーフのデザインで、カメラに向かってにっこり笑顔で次々とポーズを決めた。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとしてミセスが立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS
【全身ショット】フラワーモチーフの肩出しワンピで登場した中条あやみ
多数のメディアが集まるなか、ふんわりレースが印象的な衣装で登場。同祭典のイメージに合わせたフラワーモチーフのデザインで、カメラに向かってにっこり笑顔で次々とポーズを決めた。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS