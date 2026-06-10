納期は半年前後かかる見込み

2026年5月21日、スバルはミドルサイズSUV「フォレスター」の改良モデルを発表しました。



納期や販売店への問い合わせなどの反響について、首都圏のスバルディーラーに聞いてみました。

1997年2月、人気が高まる当時のRV（レクリエーショナル・ビークル）カテゴリーへのニーズに応えるべく、「レガシィ」そして「インプレッサ」に続く新世代スバル第3のモデルとして、初代フォレスターがデビューしました。

【画像】超カッコイイ！ これがスバル「フォレスター Cタイプ」です！ 画像で見る（30枚以上）

初代フォレスターのキャッチコピーは「RVが、スポーツの走りを手に入れた」であり、それを裏付けるべく1996年10月、米国インディアナ・モータースピードウェイで24時間世界速度記録に挑戦し、平均速度180.082km／hの新記録を樹立しています。

SUVと乗用車の両方の魅力を持つ、クロスオーバースタイルが特徴の「フォレスター」は、日本はもとより北米市場でも人気を博します。

その後、2002年2月に2代目へと進化。2007年12月に3代目、2012年11月に4代目、そして2018年7月にデビューした5代目を経て、現在は2025年4月にフルモデルチェンジを果たした6代目と、これまで1度も途切れることなく、30年近いモデルライフを重ねています。

6代目となるフォレスターは「Ready for Adventure 〜いつでも冒険に出られる、頼れるGEAR〜」をコンセプトとした、力強さと機能性を強調したデザインを採用。

内装についても、乗員のコミュニケーションを重視したシート配置など、普段使いからアクティビティまで家族や仲間と楽しめる居心地の良い空間に仕上がっています。

パワーユニットは、1.8リッター水平対向直噴ターボエンジンと2.5リッター水平対向エンジン×ストロングハイブリッド「S：HEV」の2種類が用意されます。

今回の改良によって、通称「Cタイプ」となり、メーカー装着オプションやグレードの展開を売れ筋の仕様へと集中させ、より多くのユーザーが検討しやすいシンプルなラインナップへと刷新されています。

グレード体系の変更点として、従来設定されていた一部のベースグレードが廃止され、高度運転支援システム「アイサイトX」を搭載したモデルを中心とする形へ統合・整理されました。

具体的には、2.5リッターストロングハイブリッド「S：HEV」搭載モデルにおいて、これまでのアイサイトX非搭載グレードが廃止され、アイサイトX搭載車である「Premium S：HEV EX」および「X-BREAK S：HEV EX」を軸とする展開へと集約されています。

そのほか、1.8リッター直噴ターボエンジンを搭載したモデルに、新たなグレードとして「Touring」と「Touring EX」を設定しています。

外観では、無塗装ブラックのフロント＆リアバンパーガードや、ダークメタリック塗装と切削光輝の18インチアルミホイールを採用しています。

内装は、シンプルなカラーコーディネートで仕立てられており、シート表皮やインテリアトリムはブラックとグレー基調の2色展開となります。

また、全車標準装備のスマートリアビューミラーの画質向上や、ワイヤレス充電器の給電性能強化、ストロングハイブリッド搭載グレードにおけるアクセサリーコンセント（AC100V／1500W）の標準装備化など、実用性と機能性を軸にアップデートされています。

さらに、アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能や後席左右のシートヒーター、ETC2.0車載器キットを標準装備としながらも、価格を抑えた設定となっています。

ボディサイズは、全長4655mm×全幅1830mm×全高1730mm、ホイールベースは2670mmであり、最低地上高は220mmを確保しています。

フォレスターの車両本体価格は385万円から464万2000円です（いずれも消費税込み）。

改良されたフォレスターの反響について、5月下旬に首都圏にあるスバルディーラーに問い合わせてみました。

「現行モデルのフォレスターオーナーの方からの問い合わせが多いです。具体的には『変更点が知りたい』『展示車があれば見せてほしい』といった内容です。

ナンバーがついた試乗車もご用意しておりますので、新しくなったフォレスターをご体感ください」

今回、他のスバルディーラーにも問い合わせてみました。

「フォレスターの納期に関するお問い合わせが多いです。デビュー直後から多くのご注文をいただいたこともあり、改良モデルもお待ちいただく可能性があります。

あくまでも目安ではありますが、ご納車まで6ヶ月以上を要する見込みです」

セールス氏のコメントにもあるように、フォレスターはデビュー直後から人気があり、その分納車まで時間がかかっています。

改良モデルも（少なくとも）半年以上はかかるようなので、それを踏まえて商談に臨む必要がありそうです。