「笑いが出るぐらい面白い」W杯で大ブレイクの予感！39歳DFが“初得点”を決めた日本代表戦士に感嘆！「彼には期待しかない」
北中米ワールドカップに向けて準備を進める日本代表は現地６月７日、U-19日本代表と完全非公開のトレーニングマッチを戦い、２−１で勝利した。
もちろん非公式ながら、その試合で鈴木淳之介とともに代表初ゴールを奪ったのが、たった１キャップでW杯のメンバー入りを果たした21歳のFW塩貝健人だ。
強気なコメント、貪欲にゴールを狙う姿勢に長友佑都と同じような“ギラギラ感”を感じる。その点を長友に尋ねてみると、やはり同様の印象を持っていたようだ。
「見てて笑いが出るぐらい面白い。そのぐらいギラギラ感があるし、ああいう若手が出てきたというのは本当にエネルギッシュで、チームを前に進めるようなエネルギーを持っているので、彼には期待しかないです」
39歳のベテラン、新星に彼らしい言葉を贈った。
「彼はチームのことというよりも、彼自身が力を出せるように、そこに集中してやってもらいたいなと思います。チームのことは僕も含めて、ベテランもいますし、経験者もたくさんいるので、本当にそういう部分は考えずに、思い切ってやってほしいなと思います。非常に動きは出てますから」
重鎮も一目置く新鋭ストライカーは、W杯で大ブレイクし、世界を驚かせるかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
もちろん非公式ながら、その試合で鈴木淳之介とともに代表初ゴールを奪ったのが、たった１キャップでW杯のメンバー入りを果たした21歳のFW塩貝健人だ。
強気なコメント、貪欲にゴールを狙う姿勢に長友佑都と同じような“ギラギラ感”を感じる。その点を長友に尋ねてみると、やはり同様の印象を持っていたようだ。
39歳のベテラン、新星に彼らしい言葉を贈った。
「彼はチームのことというよりも、彼自身が力を出せるように、そこに集中してやってもらいたいなと思います。チームのことは僕も含めて、ベテランもいますし、経験者もたくさんいるので、本当にそういう部分は考えずに、思い切ってやってほしいなと思います。非常に動きは出てますから」
重鎮も一目置く新鋭ストライカーは、W杯で大ブレイクし、世界を驚かせるかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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