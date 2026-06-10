「西武４−３広島」（９日、ベルーナドーム）

広島が３本塁打によるリードを守れず、５投手による継投の末、サヨナラ負けとなった。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は、広島バッテリーの配球に注文をつける一方で、期待される佐々木には攻守にわたってハッパをかけた。

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最後の１球は実にもったいない配球だった。一死満塁で長谷川に対し、カウント２−２から甘く入った変化球を流し打たれてサヨナラになった場面。あそこは内角への直球を選択するべきだったと思う。

中崎はその直前にもフォークを投げてボールになったが、３球目に内角へ素晴らしい球を決めていたのだから、それと同じ球が有効だったのではないか。

追い込まれた打者というのは当てにくるもの。変化球はバットをちょこんと出すだけでヒットになりやすい。内角の速い球はしっかり振らないと前へ飛ばない。

満塁という状況から死球は避ける必要があるのだが、持丸のリードを含めて気持ちの上で逃げたという印象を受けてしまったね。

そこへ至るまでの展開を考えると、珍しく３発（ファビアン、平川、坂倉）で３点をリードしてもらったのだから、床田はもう少し粘らないといけない。

この試合は左打者への内角があまり決まらなかった。初回の滝沢への死球が気になったのか。源田に粘り負けして２四球を与えたが、外角球はカットされやすいからね。それも含めてバッテリーにはいい教訓になったかもしれない。

結果的に４点目で試合が決まったわけだが、広島としては３−３の同点で迎えた七回に、その４点目が入るチャンスがあった。

一死一塁から持丸に送りバントをさせて佐々木のバットにかけたところだ。五回に右越えの二塁打を放っていたので期待していたが、平凡な右飛に倒れてチャンスを生かせなかった。

佐々木には、ああいうところで打てる勝負強い打者になってもらいたいね。何しろ開幕で４番を任されたほどの選手なんだから。

守備に関しても物足りなさがある。二回の三ゴロは三遊間への当たりだったが、グラブに収めきれずにエラー。何も難しい打球ではなかった。

五回は二死一、三塁から古賀の打球をグラブに当てながら捕球できず、適時打にしてしまった。速い打球で反応するだけでも難しかっただろうけど、こういう打球を処理できるようになれば、レギュラーも近づくはず。

五回の守備で打球を止めていれば、七回の打席で１本出していれば、チームは勝っていたかもしれない。佐々木には早くチームを勝たせる選手になってほしい。ベンチもそう思っているはずだ。