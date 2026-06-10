乃木坂46・金川紗耶、1st写真集先行カット解禁で魅せた「汗の滴るサウナに漂う色気♡」

乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』先行カット第6弾はサウナカットを公開

2026年6月30日（火）に1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）を発売する金川紗耶。その先行カット第6弾として、初めて海外で体験したサウナでの貴重な写真が公開された。

乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』先行カット ©DONUTS／撮影：三宮幹史

大粒の汗をかきながら、熱さに耐えつつこちらを見つめる、とろんとした表情が印象的なカットだ。身に纏うピンクのかわいらしい水着と、そこから漂う大人の色気とのギャップが、彼女の魅力をより一層引き立てている。写真集への期待が高まる渾身の一枚だ。

＜プロフィール＞

金川紗耶（かながわ・さや）

2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型

2018年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。2020年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。

限定版など表紙は４種！

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【画像クレジット】撮影／三宮幹史