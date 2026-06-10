きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って伸び悩む動きが見られたものの、一時１．３４ドル台を回復するなど買戻しの流れが見られている。２００日線が１．３４ドル台前半に来ており、目先はその水準が上値メドとして意識される。一方、ポンド円は買いが優勢となり、２１４円台後半に一時上昇。



各国中銀で利上げ期待が高まっているが、英中銀についてアナリストからは、今後数カ月間は据え置く公算が大きいとの見方が出ている。最近発表の英経済指標は景気の弱さを示し、英中銀が金利を引き上げる可能性は低下しているという。ただし、インフレ懸念により、英委員の一部が利上げに賛成票を投じる可能性はあるとしている。



ただ、短期金融市場では年内の１回利上げは完全に織り込み、２回目については確率が８０％となっている。



GBP/USD 1.3382 GBP/JPY 214.67 EUR/GBP 0.8626



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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