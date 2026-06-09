女子プロレス「マリーゴールド」９日の新宿大会で「ラ・ビアン・ローズ」の桜井麻衣（３５）、翔月なつみ（３７）組がツインスター王者の後藤智香、天麗皇希組に快勝した。

試合前からＳＮＳで舌戦を繰り広げていた両者は、リングでも両者一歩も譲らない攻防を展開した。

ゴングと同時に仕掛けた桜井、翔月は連係攻撃で天麗を攻撃。さらに桜井は後藤を場外に連れ出してＳＴＦで絞め上げると、リング上の翔月は天麗を痛めつけながら「助けに来いよ」と挑発した。

王者組も負けじとエルボーや、ビッグブーツのコンビネーションで反撃を試みた。桜井は天麗からの１７０センチプレス（ダイビングボディープレス）を食らうも、立ち上がって２連発のミサイルキックをお見舞い。後藤からの強烈なラリアートにもダメージを感じさせず、フロントスープレックスで投げ飛ばし、最後はジャンピングエルボードロップで３カウントを奪ってみせた。

試合後にマイクを握った桜井は「ツインスターのベルト…。マリーゴールドを本気で辞めようと思った、どん底の時に獲ったベルトなんだよね」と涙ながらにベルトへの思いを語った。そして「ツインスターのベルトを落としたのもこの新宿フェイス。今日、あの日のことを思い出して、またそのベルト欲しくなっちゃったんだよね！」と絶叫し、初防衛の相手に名乗りを上げた。

これに後藤も「受けて立つ」と快諾し、２０日の後楽園ホール大会での初防衛戦が決定的となった。