「なんじゃい!!この可愛さは!!」宮脇咲良、へそ出し圧巻スタイル披露「このスタイル、本当にマンマミーア」
韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは6月8日、自身のInstagramを更新。へそ出しの圧巻スタイルを披露しました。
【写真】宮脇咲良のへそ出し圧巻スタイル
ファンからは、「きれいだよ」「めちゃ似合うよねー」「今日は朝からプロモーションに出発したんだね！」「いつもさくちゃんかわいい」「えぐうううううう」「ピンクくら大好き」「かっわいい」「このスタイル、本当にマンマミーアだよ」「ピンクの髪色、最高に似合う」「かわいくて綺麗」「かわええええ」「なんじゃい!!この可愛さは!!」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】宮脇咲良のへそ出し圧巻スタイル
「ピンクくら大好き」宮脇さんは「LAへ行ってきます」と韓国語でつづり、11枚のソロショットを投稿。黒いタンクトップにデニムを合わせ、ピンクのボブヘアが映えるコーディネートです。10枚目の鏡越しの自撮りショットでは、トップスから引き締まったウエストラインとおへそがチラリとのぞき、圧巻のスタイルが際立っています。
ピンクのロングヘアを披露5月22日には「PINKKURA COMEBACK」と、ピンクのロングヘアを公開していた宮脇さん。コメントでは、「ピンクめっちゃ似合ってる」「とても美しいです」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)