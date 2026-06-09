「にしても本当に似てる」「双子やん」「そっくりすぎ」元日本代表DFとプロ野球選手の“共演”にファン歓喜
オークランドFC(ニュージーランド)に所属する元日本代表DF酒井宏樹が、「似ている」と話題の東京ヤクルトスワローズ・塩見泰隆と“共演”した。
24年7月に浦和からオークランドFCに加入した酒井は、Aリーグ・メン(オーストラリア1部)の新規参入クラブのキャプテンに就任した。チームは開幕6連勝を飾って勢いに乗ると、レギュラーシーズン優勝の偉業を達成。2年目の今季はレギュラーシーズン3位に終わったものの、ポストシーズンを勝ち上がってAリーグ王者に輝き、またもや快挙を成し遂げた。
そんな酒井が“共演”を果たしたのが、以前から「似ている」と話題になっていた塩見だ。塩見が自身のインスタグラム(@yasutaka_shiomi_9)を更新し、酒井との2ショット写真とともに「よく「似てる」とは言われていましたが、、縁があって先日酒井宏樹選手とお会いできました!」と報告。
「想像以上に似すぎてて思わずお兄さんと呼んでしまうほど!」とコメントするとともに、「やはり世界で戦う選手はかっこいい!! たくさん刺激をもらいました!」と伝えた。
この“共演”にファンは「にしても本当に似てる笑」「兄弟」「念願の2ショット」「そっくりすぎる」「お兄さんかと思いました」「双子やん」などと反応している。
24年7月に浦和からオークランドFCに加入した酒井は、Aリーグ・メン(オーストラリア1部)の新規参入クラブのキャプテンに就任した。チームは開幕6連勝を飾って勢いに乗ると、レギュラーシーズン優勝の偉業を達成。2年目の今季はレギュラーシーズン3位に終わったものの、ポストシーズンを勝ち上がってAリーグ王者に輝き、またもや快挙を成し遂げた。
「想像以上に似すぎてて思わずお兄さんと呼んでしまうほど!」とコメントするとともに、「やはり世界で戦う選手はかっこいい!! たくさん刺激をもらいました!」と伝えた。
この“共演”にファンは「にしても本当に似てる笑」「兄弟」「念願の2ショット」「そっくりすぎる」「お兄さんかと思いました」「双子やん」などと反応している。
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