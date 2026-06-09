レイカーズGM、今夏FAの八村に賛辞「信頼関係を築き、最高の姿を引き出している」

ロサンゼルス・レイカーズのロブ・ペリンカGM（ゼネラルマネージャー）が、今オフに完全FA（フリーエージェント）となる八村塁についてコメントした。現地メディア『LakersNation.com』が伝えている。

八村は2023年2月のトレードでワシントン・ウィザーズからレイカーズへ加入。以降は年々存在感を高め、2025－26シーズンもチームに欠かせないウイングとして活躍した。高確率の3ポイントシュートを武器に、ルカ・ドンチッチやレブロン・ジェームズらスター選手を支える重要な役割を担い、プレーオフでも安定したパフォーマンスを発揮している。

今オフの去就に注目が集まるなか、ペリンカは八村について「今年のプレーオフでの活躍だけでなく、これまで塁が成し遂げてきたことを非常に誇りに思う」とコメント。さらに、人間的な成長にも言及した。

「私がトレードで獲得した時から、塁はこの環境に非常に馴染んでいった。コーチ陣やフロントオフィス、チームのシステムに対して信頼と安心感を得ると、コート上での生産性が飛躍的に向上する。彼の最大の特徴は、そうした信頼関係が築かれた時に、自分自身の最高の姿を引き出していることだ」

八村はレイカーズ移籍後、リーグ屈指の効率を誇るアウトサイドシューターへと成長。プレーオフ通算の3ポイント成功率はNBA史上最高となる51.6パーセントを記録している。また、ドンチッチ加入後もスペーシングを支える重要な役割を果たし、オフェンス面で高い価値を証明した。

シーズン開幕前には、レイカーズが八村との再契約に積極的ではないとの見方もあった。しかし、2025－26シーズンを通じて示したシュート力と得点力はチームにとって大きな武器となり、その評価は確実に高まっている。

市場でどのようなオファーを受けるかが今後の焦点となるものの、ペリンカの言葉からは、レイカーズが八村を単なるローテーションプレーヤーではなく、組織に深く根付いた重要な戦力として認識していることがうかがえる。FA市場の開幕が迫るなか、八村が来シーズンもレイカーズの一員としてプレーするのか、その決断に注目が集まる。