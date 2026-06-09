LE SSERAFIMのSAKURAがピンクのボブヘアを自身のInstagramに公開し、大きな反響を呼んでいる。

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SAKURAは昨月には「PINKKURA COMEBACK」と綴り、ピンク髪となったニューヘアカラーをアップ。IZ*ONE在籍時代以来となる、ファンの間でも“伝説“と評されていたピンクヘアによる“PINKKURA”に大きな話題となっていた。

今回「LA갔다올게요（LAに行ってきます）」と綴り、ピンクボブに「PRADA」の黒のキャミソール、ジーンズを合わせたヘソ出しコーディネートを披露。この投稿にメンバーのHUH YUNJINが「아름다우셔」（きれいだよ）とコメントを残している。

ほかにもコメント欄には「あなたはどのようにしてコミックの世界から抜け出したのですか？」「やんちゃ姫さくら」「かわいすぎる！」といった一般ユーザーからのコメントが溢れている。

（文＝リアルサウンド編集部）