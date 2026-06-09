ＢＴＳが今月１２日と１３日にワールドツアー「ＡＲＩＲＡＮＧ」の釜山公演を控える中、釜山市が公務員を大規模動員する決定を下したことが物議を醸していると９日、現地メディアのインサイトなどが報じた。

記事によると５日、会社員向けのコミュニティーに「ＢＴＳの公演に公務員１０００人が動員される、しかもタダで」というタイトルの投稿が掲載され、投稿者は「ＨＹＢＥが利益を目的とする商業コンサートに、釜山支庁公務員９１５人を動員しなければならないという状況でよいのか」と疑問を呈したという。そしてこの投稿に「ＨＹＢＥ釜山支部人材紹介所ではないか」と揶揄されるなどの批判が相次いでいると伝えた。

同メディアは、このような問題提起は釜山の公務員の間で「商業公演サポートのための人力投入」に対する不満が広がっているためとみられていると分析。釜山支庁のある職員は「市が主管のイベントでもなく、１００％民間企業の収益となる公演なのに、公務員たちがなぜ大規模動員され安全管理をしなければならないのか、内部でも納得できないため不満の声が多い」「なぜＨＹＢＥが支払うべきお金を、私たちの税金でまかなわなければいけないのかよく分からない」などと明かしたという。

当該の投稿がネット上で拡散されるにつれ、他の公務員からも批判の声が続き「収益活動をするのなら、対策もＨＹＢＥが講じるべき」「これこそが背任だ」といった反応が寄せられ、釜山市はＢＴＳのコンサート開催による地域経済の活性化を期待しているが、肝心の現場で業務を担当する公務員たちの反発が強まっていると伝えた。