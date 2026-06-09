女子日本代表がW杯へ向けた合宿参加メンバー16名発表…馬瓜ステファニーや山本麻衣ら復帰

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　6月9日、日本バスケットボール協会（JBA）は、9月に開催される「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026」に向けた女子日本代表（FIBAランキング10位）の第2次強化合宿に招集するメンバーを発表した。


　今回の合宿には、髙田真希や渡嘉敷来夢、町田瑠唯、宮澤夕貴、林咲希といったベテラン勢が順当に選出されたほか、先月行われたラトビア戦で好プレーを見せていた星杏璃や都野七海、最年少19歳の後藤音羽らも引き続きメンバー入りした。


　ラトビアとの2連戦に参加していたメンバーからは、奥山理々嘉、舘山萌菜、佐藤多伽子、白石弥桜、樋口鈴乃の5名が外れた一方で、新たに海外でプレーしていた馬瓜ステファニー、山本麻衣、今野紀花、東藤なな子、平下愛佳、薮未奈海の6名が招集。代表経験のある選手たちが復帰した。


　女子日本代表は16日から、味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）で合宿を開始。6月30日から7月7日にかけてオーストラリアへ遠征し、非公開の練習試合で強化を進める。


　発表された第2次強化合宿の招集メンバーは以下のとおり。


◆■女子日本代表の第2次強化合宿参加メンバー

＜選手＞

髙田真希（C／185センチ／36歳／デンソーアイリス）

渡嘉敷来夢（C／193センチ／34歳／トヨタ自動車アンテロープス）

町田瑠唯（PG／162センチ／33歳／富士通レッドウェーブ）

宮澤夕貴（PF／183センチ／33歳／富士通レッドウェーブ）

林咲希（SG／173センチ／31歳／富士通レッドウェーブ）

馬瓜ステファニー（PF／182センチ／27歳／所属なし）

山本麻衣（PG／163センチ／26歳／所属なし）

今野紀花（SG／179センチ／26歳／ENEOSサンフラワーズ）

星杏璃（SG／171センチ／26歳／ENEOSサンフラワーズ）

東藤なな子（SG／175センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）

平下愛佳（SF／178センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）

朝比奈あずさ（C／185センチ／22歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）

薮未奈海（SF／178センチ／21歳／デンソーアイリス）

都野七海（PG／159センチ／21歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）

田中こころ（PG／173センチ／20歳／ENEOSサンフラワーズ）

後藤音羽（SF／178センチ／19歳／東京医療保健大学2年）


【スタッフ】

チームダイレクター：小栗弘（JBA）

ヘッドコーチ：コーリー・ゲインズ（JBA）

アシスタントコーチ：宮田知己（JBA）

アナライジングコーチ：伊藤恭子

プレーヤーディベロップメントコーチ：ブライアン・フィンリー（JBA）

アナライジングスタッフ：有賀早希（富士通レッドウェーブ）

通訳：下條海（JBA）

スポーツパフォーマンスコーチ：栗若伸一（JBA）

アスレティックトレーナー：荻野まゆみ

アスレティックトレーナー：佐々木夏未（JBA）

アスレティックトレーナー：竹内里子

アスレティックトレーナー：幕田かん奈（サンロッカーズ渋谷）※第2次強化合宿のみ参加

チームマネージャー：古海五月（JBA）

チームマネージャー：小松佳緒里（ENEOSサンフラワーズ）

チーム広報：松本麻里（JBA）


【動画】日本vsラトビアのGAME2ハイライト映像