女子日本代表がW杯へ向けた合宿参加メンバー16名発表…馬瓜ステファニーや山本麻衣ら復帰

6月9日、日本バスケットボール協会（JBA）は、9月に開催される「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026」に向けた女子日本代表（FIBAランキング10位）の第2次強化合宿に招集するメンバーを発表した。

今回の合宿には、髙田真希や渡嘉敷来夢、町田瑠唯、宮澤夕貴、林咲希といったベテラン勢が順当に選出されたほか、先月行われたラトビア戦で好プレーを見せていた星杏璃や都野七海、最年少19歳の後藤音羽らも引き続きメンバー入りした。

ラトビアとの2連戦に参加していたメンバーからは、奥山理々嘉、舘山萌菜、佐藤多伽子、白石弥桜、樋口鈴乃の5名が外れた一方で、新たに海外でプレーしていた馬瓜ステファニー、山本麻衣、今野紀花、東藤なな子、平下愛佳、薮未奈海の6名が招集。代表経験のある選手たちが復帰した。

女子日本代表は16日から、味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）で合宿を開始。6月30日から7月7日にかけてオーストラリアへ遠征し、非公開の練習試合で強化を進める。

発表された第2次強化合宿の招集メンバーは以下のとおり。

◆■女子日本代表の第2次強化合宿参加メンバー

＜選手＞



髙田真希（C／185センチ／36歳／デンソーアイリス）



渡嘉敷来夢（C／193センチ／34歳／トヨタ自動車アンテロープス）



町田瑠唯（PG／162センチ／33歳／富士通レッドウェーブ）



宮澤夕貴（PF／183センチ／33歳／富士通レッドウェーブ）



林咲希（SG／173センチ／31歳／富士通レッドウェーブ）



馬瓜ステファニー（PF／182センチ／27歳／所属なし）



山本麻衣（PG／163センチ／26歳／所属なし）



今野紀花（SG／179センチ／26歳／ENEOSサンフラワーズ）



星杏璃（SG／171センチ／26歳／ENEOSサンフラワーズ）



東藤なな子（SG／175センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



平下愛佳（SF／178センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）



朝比奈あずさ（C／185センチ／22歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



薮未奈海（SF／178センチ／21歳／デンソーアイリス）



都野七海（PG／159センチ／21歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



田中こころ（PG／173センチ／20歳／ENEOSサンフラワーズ）



後藤音羽（SF／178センチ／19歳／東京医療保健大学2年）

【スタッフ】



チームダイレクター：小栗弘（JBA）



ヘッドコーチ：コーリー・ゲインズ（JBA）



アシスタントコーチ：宮田知己（JBA）



アナライジングコーチ：伊藤恭子



プレーヤーディベロップメントコーチ：ブライアン・フィンリー（JBA）



アナライジングスタッフ：有賀早希（富士通レッドウェーブ）



通訳：下條海（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：栗若伸一（JBA）



アスレティックトレーナー：荻野まゆみ



アスレティックトレーナー：佐々木夏未（JBA）



アスレティックトレーナー：竹内里子



アスレティックトレーナー：幕田かん奈（サンロッカーズ渋谷）※第2次強化合宿のみ参加



チームマネージャー：古海五月（JBA）



チームマネージャー：小松佳緒里（ENEOSサンフラワーズ）



チーム広報：松本麻里（JBA）





【動画】日本vsラトビアのGAME2ハイライト映像