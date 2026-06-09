今度はラーメン!?『パンどろぼう』シリーズ最新作が9月16日刊行へ　冒頭カットも先行公開

絵本「パンどろぼう」シリーズ（作・柴田ケイコ）の最新作『パンどろぼうとさすらいラーメン』が、2026年9月16日にKADOKAWAより刊行される。

【写真】『パンどろぼうとさすらいラーメン』冒頭が先行公開

本作はシリーズ第8弾。とても寒い“ぶるぶるじま”にやってきたパンどろぼうが、できたてのパンをふるまおうとパン作りを始めるが、窯の扉を開けた瞬間にパンが作れず困ってしまう。そこに颯爽と現れた何者かとの出会いを描く、ほかほかのパンとあつあつのラーメンが織りなすハートフルストーリーとなっている。

「パンどろぼう」シリーズは、2020年刊行の1作目『パンどろぼう』に始まる絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を集め、「令和で一番売れている児童書※」として累計発行部数は550万部を突破している。2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎え、アニメ化も決定している（※児童書：0歳～12歳頃までの子供が対象の書籍（幼児向け絵本、小学生向け小説、図鑑・実用書等）、集計期間：2019年5月1日～2026年5月31日）書籍＞児童【CDP CANTERA 調べ】）。

作者の柴田ケイコは高知県生まれ。絵本作品に「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）