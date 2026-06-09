【星の翼×フレームアームズ・ガールコラボ復刻】 6月9日 公開

Shengtian Gamesは、Android/iOS/PC用メカ美少女対戦ゲーム「星の翼」とアニメ「フレームアームズ・ガール」（FAガール）とのコラボを復刻すると6月9日に発表した。

本コラボは2025年4月に実施しており、「轟雷改」、「バーゼラルド」、「スティレット」が登場した。それぞれ「レールガン」、「セグメントライフル」、「ガトリングガン」をメイン武装にし、派生攻撃でそれぞれの武器を交換して使用する。

また、本コラボについて言及のあった「Ver3.1」予告動画では、新スキンとして通常キャラクターへの水着スキンの実装も告知された。「FAガール」劇中で水着姿が描かれたこともあり、もしかしたらと期待が持てる。

【バージョン3.1「サマーダイビング」情報公開！】【『星の翼』轟雷改PV】【『星の翼』バーゼラルドPV】【『星の翼』スティレットPV】

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