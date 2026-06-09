昨季J3初昇格に導くもライセンスを理由に監督から強化部長へ…滋賀が角田誠氏の2026-27シーズン指揮官復帰を発表
レイラック滋賀FCは9日、角田誠強化部長(42)が2026-27シーズンからトップチーム監督に就任することを発表した。
角田氏は現役時代に京都サンガF.C.やベガルタ仙台などで活躍。2024年8月に滋賀の監督に就任すると、2025シーズンにJ3・JFL入れ替え戦を制し、初のJ3昇格に導いた。
現在はJFA-Proライセンスを受講中。2026シーズンの特別大会までは「J3クラブは、有効なJFA Proライセンスを保有する者(またはJFA技術委員会においてJFA Proライセンス相当と認められた者)をトップチームの監督に置かなければならない」との規定があり、JFA Aジェネラルライセンスを保有する角田氏は指揮を執ることができず。今季はチーム統括本部の強化部長を務めていた。
これに伴い、ヘッドコーチだった和田治雄氏が監督に昇格。チームはJ2・J3百年構想リーグを40チーム中30位で終えた。
そして2026-27シーズンからJ3クラブでの監督指導者ライセンスの基準が「有効なJFA Aジェネラルライセンス以上を保有する者(またはJFA技術委員会においてJFA A級ジェネラル以上のライセンス相当と認められた者)をトップチームの監督に置かなければならない。※なお、J3クラブがAFCクラブ競技会に出場する場合はJFA Proライセンスが必須である」に変更されることから、角田氏が指揮官に復帰。和田氏は入れ替わりで強化部長を担当する。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●角田誠
(かくだ・まこと)
■生年月日
1983年7月10日(42歳)
■出身地
京都府
■資格
JFA Aジェネラルライセンス
(※ JFA-Proライセンス受講中)
■選手歴
京都ユース-京都-名古屋-京都-名古屋-京都-仙台-川崎F-清水-長崎-ポルベニル飛鳥
■選手成績
J1リーグ:345試合20得点
J2リーグ:126試合3得点
関西サッカーリーグ:4試合
■受賞歴
Jリーグアウォーズ 優秀選手賞(2011年、2012年)
■指導歴
2021年:ポルベニル飛鳥 コーチ
2022年:ベガルタ仙台 トップチーム アシスタントコーチ
2023年2月 - 2023年7月:ベガルタ仙台 アカデミーコーチ
2023年7月 - 2024年1月:ベガルタ仙台 ジュニアユース コーチ
2024年2月 - 2024年7月:ベガルタ仙台 アカデミーコーチ
2024年8月 - 2025年12月:レイラック滋賀FC トップチーム 監督
2025年12月 - 2026年6月:レイラック滋賀FC 強化部長
■コメント
この度、2026/27シーズンの監督を務めさせていただきます、角田誠です。
JFA-Proライセンスの受講と並行しながら監督という大役を任せていただいたクラブに感謝致します。
この百年構想リーグ期間中はクラブ強化という、現場とはまた違った視点からチームを見ることができ、多くの気づきと学びを得ることができました。
レイラック滋賀FCに関わる全ての皆さまの力を借りながらクラブ・チーム選手全員が同じ方向を向き、強度高く戦い続ける組織を作っていきたいと思います。
また、J3リーグの中でダークホース的な存在になり、リーグを面白くできるチームにしていきます。
サポーターの皆さまと喜びを分かち合えるよう、一戦一戦全力で戦ってまいりますので、熱いご声援をよろしくお願いいたします。
角田氏は現役時代に京都サンガF.C.やベガルタ仙台などで活躍。2024年8月に滋賀の監督に就任すると、2025シーズンにJ3・JFL入れ替え戦を制し、初のJ3昇格に導いた。
現在はJFA-Proライセンスを受講中。2026シーズンの特別大会までは「J3クラブは、有効なJFA Proライセンスを保有する者(またはJFA技術委員会においてJFA Proライセンス相当と認められた者)をトップチームの監督に置かなければならない」との規定があり、JFA Aジェネラルライセンスを保有する角田氏は指揮を執ることができず。今季はチーム統括本部の強化部長を務めていた。
そして2026-27シーズンからJ3クラブでの監督指導者ライセンスの基準が「有効なJFA Aジェネラルライセンス以上を保有する者(またはJFA技術委員会においてJFA A級ジェネラル以上のライセンス相当と認められた者)をトップチームの監督に置かなければならない。※なお、J3クラブがAFCクラブ競技会に出場する場合はJFA Proライセンスが必須である」に変更されることから、角田氏が指揮官に復帰。和田氏は入れ替わりで強化部長を担当する。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●角田誠
(かくだ・まこと)
■生年月日
1983年7月10日(42歳)
■出身地
京都府
■資格
JFA Aジェネラルライセンス
(※ JFA-Proライセンス受講中)
■選手歴
京都ユース-京都-名古屋-京都-名古屋-京都-仙台-川崎F-清水-長崎-ポルベニル飛鳥
■選手成績
J1リーグ:345試合20得点
J2リーグ:126試合3得点
関西サッカーリーグ:4試合
■受賞歴
Jリーグアウォーズ 優秀選手賞(2011年、2012年)
■指導歴
2021年:ポルベニル飛鳥 コーチ
2022年:ベガルタ仙台 トップチーム アシスタントコーチ
2023年2月 - 2023年7月:ベガルタ仙台 アカデミーコーチ
2023年7月 - 2024年1月:ベガルタ仙台 ジュニアユース コーチ
2024年2月 - 2024年7月:ベガルタ仙台 アカデミーコーチ
2024年8月 - 2025年12月:レイラック滋賀FC トップチーム 監督
2025年12月 - 2026年6月:レイラック滋賀FC 強化部長
■コメント
この度、2026/27シーズンの監督を務めさせていただきます、角田誠です。
JFA-Proライセンスの受講と並行しながら監督という大役を任せていただいたクラブに感謝致します。
この百年構想リーグ期間中はクラブ強化という、現場とはまた違った視点からチームを見ることができ、多くの気づきと学びを得ることができました。
レイラック滋賀FCに関わる全ての皆さまの力を借りながらクラブ・チーム選手全員が同じ方向を向き、強度高く戦い続ける組織を作っていきたいと思います。
また、J3リーグの中でダークホース的な存在になり、リーグを面白くできるチームにしていきます。
サポーターの皆さまと喜びを分かち合えるよう、一戦一戦全力で戦ってまいりますので、熱いご声援をよろしくお願いいたします。