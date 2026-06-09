＜義母、老後資金がナイ！？＞義母の病室で元夫たちと直接対決！「人の心がないの？」【第6話まんが】
私（マユ）は夫のアラタと息子のハヤトとの3人家族でした。夫が不倫し家を出て行き、私たちは離婚。元夫と不倫相手から慰謝料をもらい、財産分与でマンションももらいました。しかし元夫と不倫相手との間に子どもができ、養育費の支払いを拒まれてしまったのです。見かねた義母が養育費を立て替えてくれることに……。おかげでハヤトは大学を卒業し、春から社会人です。そんなとき、元夫から義母が倒れたと連絡が入りました。さらに介護費用として、ハヤトに今までもらったお金を返済しろと言ってきたのです。
「お義母さんにお金を返済すべきはハヤトではなく、あなた」今日はこのことを元夫に言いたかったのです。私が帰ろうとすると、元夫の現妻が私を呼び止めました。
「あなたずっとお金のことしか言ってないじゃないですか！ 人の心がないんですか？」
元夫の現妻が偉そうに攻撃してきたので「それ、どの口が言います？ 人の家庭を壊した人に言われたくないんですけど」と反撃します。
ハヤトは父親を失った。そばにいて成長を見守ってあげられないのであれば、お金を払うのは当たり前です。
久しぶりに見る元夫と現妻は、本当に大したことのない人間に見えました。
自分たちの感情だけが全てで、後先考えずに突っ走り、自分たちの行動を無理矢理正当化しようとする……。
本当はもう二度と関わりたくないと思っていましたが、ハヤトが義母の介護費用を払う義務なんてないし、あまりに義母が気の毒だったので、最後に言いたいことを言ってやろうと思ったのです。
思った以上に熱くなってしまいましたが、ちゃんと伝わってくれることを祈っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
「お義母さんにお金を返済すべきはハヤトではなく、あなた」今日はこのことを元夫に言いたかったのです。私が帰ろうとすると、元夫の現妻が私を呼び止めました。
「あなたずっとお金のことしか言ってないじゃないですか！ 人の心がないんですか？」
元夫の現妻が偉そうに攻撃してきたので「それ、どの口が言います？ 人の家庭を壊した人に言われたくないんですけど」と反撃します。
ハヤトは父親を失った。そばにいて成長を見守ってあげられないのであれば、お金を払うのは当たり前です。
久しぶりに見る元夫と現妻は、本当に大したことのない人間に見えました。
自分たちの感情だけが全てで、後先考えずに突っ走り、自分たちの行動を無理矢理正当化しようとする……。
本当はもう二度と関わりたくないと思っていましたが、ハヤトが義母の介護費用を払う義務なんてないし、あまりに義母が気の毒だったので、最後に言いたいことを言ってやろうと思ったのです。
思った以上に熱くなってしまいましたが、ちゃんと伝わってくれることを祈っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙