＜義母、老後資金がナイ！？＞義母の病室で元夫たちと直接対決！「人の心がないの？」【第6話まんが】

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私（マユ）は夫のアラタと息子のハヤトとの3人家族でした。夫が不倫し家を出て行き、私たちは離婚。元夫と不倫相手から慰謝料をもらい、財産分与でマンションももらいました。しかし元夫と不倫相手との間に子どもができ、養育費の支払いを拒まれてしまったのです。見かねた義母が養育費を立て替えてくれることに……。おかげでハヤトは大学を卒業し、春から社会人です。そんなとき、元夫から義母が倒れたと連絡が入りました。さらに介護費用として、ハヤトに今までもらったお金を返済しろと言ってきたのです。



「お義母さんにお金を返済すべきはハヤトではなく、あなた」今日はこのことを元夫に言いたかったのです。私が帰ろうとすると、元夫の現妻が私を呼び止めました。

「あなたずっとお金のことしか言ってないじゃないですか！　人の心がないんですか？」



元夫の現妻が偉そうに攻撃してきたので「それ、どの口が言います？　人の家庭を壊した人に言われたくないんですけど」と反撃します。

ハヤトは父親を失った。そばにいて成長を見守ってあげられないのであれば、お金を払うのは当たり前です。



久しぶりに見る元夫と現妻は、本当に大したことのない人間に見えました。

自分たちの感情だけが全てで、後先考えずに突っ走り、自分たちの行動を無理矢理正当化しようとする……。

本当はもう二度と関わりたくないと思っていましたが、ハヤトが義母の介護費用を払う義務なんてないし、あまりに義母が気の毒だったので、最後に言いたいことを言ってやろうと思ったのです。

思った以上に熱くなってしまいましたが、ちゃんと伝わってくれることを祈っています。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙