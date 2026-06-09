レンズフィルター、カメラ用品などを展開する「ケンコー・トキナー」から、ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ第2弾が登場。

「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の声を聞きながら楽しく撮影できる「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」が発売されます☆

ケンコー・トキナー ディズニー＆ピクサー「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」

価格：オープン

※ケンコー・トキナーオンラインショップ価格：7,700円（税込）

発売日：2026年6月26日

ケンコー・トキナーから、ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ第2弾として「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」が登場。

3種類のキャラクターボイスが入っており、「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の声を聞きながら楽しく撮影できるカメラです。

20種類のオリジナルフレームを搭載しているため、大好きなキャラクターと一緒に写真が撮れるのもポイント。

小型軽量で持ちやすく、操作も簡単なため、お子さんのはじめてのカメラに最適です。

おしゃべり機能

「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」には、「おしゃべり機能」を搭載。

電源オン・オフ時、シャッターを切った時に「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」の声が流れます。

20種類のフレーム

「トイ・ストーリー」シリーズ登場するキャラクターたちをデザインしたオリジナルフレームは全部で20種類。

お好みの「トイ･ストーリー」の仲間たちやフレームと共に一緒に楽しく写真が撮影できます。

ゲームもできる

「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」には、3種類のゲームを内蔵。

「めいろ」や「スネーク」「ナンバーブロック」で遊ぶこともできます。

自撮りできるリアカメラ

リアカメラに切り替えることで、自撮りも可能。

お友だちや家族とツーショットも楽しめます。

ネックストラップ

「トイ・ストーリー」シリーズに登場するおもちゃたちのお顔を描いた、ネックストラップも付属。

ストラップを首から掛け、カメラを持ち歩きできるのも便利です。

データはmicroSDHC/SDXCに保存

データは別売りのmicroSDHC/SDXCに保存可能。

付属のUSBケーブルでパソコンに取り込めます。

USB充電＆データ転送

USB充電とデータ転送にも対応。

付属のUSBケーブルでパソコンにつなぎ、充電やデータの取り込みを行います。

20種類のオリジナルフレームを搭載した、大好きなキャラクターと一緒に写真も撮れるキッズカメラ。

ケンコー・トキナーの「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」は、2026年6月26日より販売開始です☆

© Disney/Pixar

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ウッディとバズの声を聞きながら撮影できる！ケンコー・トキナー ディズニー＆ピクサー「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」 appeared first on Dtimes.