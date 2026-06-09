ウッディとバズの声を聞きながら撮影できる！ケンコー・トキナー ディズニー＆ピクサー「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」
レンズフィルター、カメラ用品などを展開する「ケンコー・トキナー」から、ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ第2弾が登場。
「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の声を聞きながら楽しく撮影できる「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」が発売されます☆
ケンコー・トキナー ディズニー＆ピクサー「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」
価格：オープン
※ケンコー・トキナーオンラインショップ価格：7,700円（税込）
発売日：2026年6月26日
ケンコー・トキナーから、ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ第2弾として「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」が登場。
3種類のキャラクターボイスが入っており、「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の声を聞きながら楽しく撮影できるカメラです。
20種類のオリジナルフレームを搭載しているため、大好きなキャラクターと一緒に写真が撮れるのもポイント。
小型軽量で持ちやすく、操作も簡単なため、お子さんのはじめてのカメラに最適です。
おしゃべり機能
「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」には、「おしゃべり機能」を搭載。
電源オン・オフ時、シャッターを切った時に「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」の声が流れます。
20種類のフレーム
「トイ・ストーリー」シリーズ登場するキャラクターたちをデザインしたオリジナルフレームは全部で20種類。
お好みの「トイ･ストーリー」の仲間たちやフレームと共に一緒に楽しく写真が撮影できます。
ゲームもできる
「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」には、3種類のゲームを内蔵。
「めいろ」や「スネーク」「ナンバーブロック」で遊ぶこともできます。
自撮りできるリアカメラ
リアカメラに切り替えることで、自撮りも可能。
お友だちや家族とツーショットも楽しめます。
ネックストラップ
「トイ・ストーリー」シリーズに登場するおもちゃたちのお顔を描いた、ネックストラップも付属。
ストラップを首から掛け、カメラを持ち歩きできるのも便利です。
データはmicroSDHC/SDXCに保存
データは別売りのmicroSDHC/SDXCに保存可能。
付属のUSBケーブルでパソコンに取り込めます。
USB充電＆データ転送
USB充電とデータ転送にも対応。
付属のUSBケーブルでパソコンにつなぎ、充電やデータの取り込みを行います。
20種類のオリジナルフレームを搭載した、大好きなキャラクターと一緒に写真も撮れるキッズカメラ。
ケンコー・トキナーの「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」は、2026年6月26日より販売開始です☆
© Disney/Pixar
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