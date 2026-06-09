【「Expeditions: Samurai」Steam早期アクセス】 今夏開始予定

THQ Nordic Japanは、RPG「Expeditions: Samurai（エクスペディションズ：サムライ）」の早期アクセスをSteamにて今夏に開始する。

本作は、プレーヤーの選択によって歴史と物語が変化するターンベースRPG。「Expeditions」シリーズ最新作として、戦国時代の日本を舞台に新たな歴史ドラマが展開する。開発は「Expeditions: Rome」などを手がけたCampfire Cabal。

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「Expeditions: Samurai（エクスペディションズ：サムライ）」について

【アナウンスメントトレーラー】【ストーリー】

時は1600年、武将たちが衝突し、同盟が崩壊する、将軍への道が険しい戦国時代の日本。

実在の歴史では、このあと航海士ウィリアム・アダムスが日本へ辿り着き、史上初めて「サムライ」の称号を与えられた欧州人となった。

しかし「Expeditions: Samurai」の世界では、あなたが彼よりも先に日本へと到達することになる。オランダのフリゲート艦「デ・アルバトロス号」に乗り、寄せ集めの私掠船員たちのリーダーとして日本へ到着したプレーヤーは、すべての選択が乗組員の運命と日本の未来を形作ることになる、残酷な内戦の最終章へと引き込まれる。

大名たちの争いのなかで、封建時代日本の政治、陰謀、そしてドラマを操り、最初の欧州人サムライを目指そう。

特長

8人の仲間、8つの物語

共に旅をする8人の仲間は、それぞれ独自の背景、クエスト、目的を持っている。彼らの信頼を勝ち取ることでその物語が明らかになり、友情、ライバル関係、あるいは新たな恋（ロマンス）へと成長する絆を築くことができる。

ダイナミックかつ戦略的なターン制バトル

戦闘システムは、テンポが速くありながらもじっくり戦略を練られるターン制を採用。同時進行のアクション、ステルス、ガジェット、待ち伏せ、そして海賊の武器と日本の武器を幅広く組み合わせ、エキサイティングな戦術的挑戦を楽しめる。

協力プレイモードを搭載

シリーズで初めて、途中参加・途中退出可能な協力プレイに対応。一人で挑むには複雑な封建時代日本の政治や各地の探索を、友人と共に楽しめる。

豊富なやり込み要素

無数の武器、プレイスタイルに合わせたスキルやアップグレードの選択が可能。製品版では、約60時間のボリュームが予定されている。

また、早期アクセス期間中には、名誉ある「旗本」の称号を獲得し、自分自身の村を管理する要素の実装も予定。

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