【LG 有機ELテレビ 2026年ラインナップ】 6月25日～順次発売予定 価格：オープン（予想実売価格 290,000円前後～）

「LG OLED evo AI W6」イメージ

LGエレクトロニクス・ジャパンは、有機ELテレビの2026年ラインナップを6月25日より順次発売する。

今回発売されるのは、4K有機ELテレビの「LG OLED evo AI W6」、「LG OLED evo AI G6」、「LG OLED evo AI C6」の計3シリーズ10モデル。それぞれ価格はオープンで、予想実売価格は290,000円前後からとなっている。

薄さわずか1cm未満のワイヤレス4K有機ELテレビ「LG OLED evo AI W6」と、圧倒的な映像美と洗練されたデザインを追求したプレミアムシリーズ「LG OLED evo AI G6」、性能とデザイン性、価格のバランスに優れたハイグレードシリーズ「LG OLED evo AI C6」をラインナップし、本格的な映像視聴から日常使いまで、幅広いニーズに応える選択肢を提供する。

「LG OLED evo AI W6」・「LG OLED evo AI G6」シリーズには、輝度向上・黒表現・色再現・反射低減を統合的に最適化することで、あらゆる視聴環境で有機EL本来の高画質を引き出す、LG独自の「Hyper Radiant Colorテクノロジー」を新たに採用。輝度を向上させる「Brightness Booster Ultra」との組み合わせにより、これまでのものと比較し最大約3.9倍（※2）輝度を向上させながらも、完全な黒を再現できることを証明する認証「Perfect Black」（※3）、忠実な色再現が可能なことを証明する認証「Perfect Color」（※4）を取得しており、輝度と黒表現、色再現のすべてが高次元で進化している。映り込みを大幅に低減しており、明るいリビングでも、引き締まった黒と豊かな色彩を損なうことなく、没入感の高い映像体験が可能となっている。

3シリーズはすべて、有機ELならではの繊細でリアルな色彩表現だけではなく、液晶では困難な応答速度0.1msを備えているため、高度なゲームパフォーマンスを発揮できる。VRR適用時に4Kの解像度で165Hzのリフレッシュレートに対応し、「NVIDIA G-SYNC Compatible」と「AMD FreeSync Premium テクノロジー」にも対応しているため、ティアリング（画面のズレ）のない、極めて滑らかなゲームプレイが可能となっている（※5）。

また、テレビの心臓部とも言える映像エンジンには、全シリーズ共通して、最新のリアルタイムAIプロセッサー「α11 AI Processor 4K Gen3」を搭載。高度な処理基盤をもとに、映像とサウンドを最適化するほか、AIパーソナライゼーションによって簡単に自分好みに設定可能。Dolby VisionやDolby Atmos、FILMMAKER MODEといった映画体験を高めるこれまでの機能に加えて、明るい環境でも制作者の意図をそのまま活かしながら明るさやトーンを自動調整する「アンビエントFILMMAKER MODE」に新たに対応しており、ホームシアター体験を、より高次元へと進化させる。

「LG OLED evo AI W6」イメージ

（※1）Omdia 2013年～2025年の世界出荷台数

（※2）同社「OLED B5」APL 3%基準比

（※3）UL Perfect Black認証番号：V183632

（※4）UL Perfect Color認証番号：V569367

（※5）165Hz対応のゲームまたはPC入力時、およびVRR適用時にのみ165Hzで動作する。なお、「OLED97G6PJA」の応答速度は1msで、リフレッシュレート120Hz（通常時/VRR適用時）対応となる。

薄型ワイヤレス4K有機ELテレビ「LG OLED evo AI W6」

【有機ELテレビ発売概要】 シリーズ 品番 型 価格（予想実売価格） 発売予定日 LG OLED evo AI W6 OLED83W6PJA 83V オープン価格（1,370,000円前後） 8月中旬より順次 LG OLED evo AI G6 OLED97G6PJA 97V オープン価格（4,500,000円前後） 6月25日より順次 LG OLED evo AI G6 OLED83G6PJA 83V オープン価格（1,200,000円前後） 6月25日より順次 LG OLED evo AI G6 OLED77G6PJB 77V オープン価格（880,000円前後） 6月25日より順次 LG OLED evo AI G6 OLED65G6PJB 65V オープン価格（620,000円前後） 6月25日より順次 LG OLED evo AI G6 OLED55G6PJB 55V オープン価格（450,000円前後） 6月25日より順次 LG OLED evo AI C6 OLED65C6PJA 65V オープン価格（450,000円前後） 6月25日より順次 LG OLED evo AI C6 OLED55C6PJA 55V オープン価格（340,000円前後） 6月25日より順次 LG OLED evo AI C6 OLED48C6PJA 48V オープン価格（300,000円前後） 6月25日より順次 LG OLED evo AI C6 OLED42C6PJA 42V オープン価格（290,000円前後） 6月25日より順次

「LG OLED evo AI W6」は、薄さわずか9.55mmのワイヤレス4K有機ELテレビ。2017年に当社が発表した「LG SIGNATURE OLED W」のWallpaperデザインがワイヤレス接続と融合し、新たに誕生。壁にぴったりと設置できる超薄型デザインでありながら、LG最新の有機ELパネルとテクノロジーを搭載している。

チューナーや全ての端子は、コンパクトな「Zero Connect Box」に搭載。テレビから最大10m離れた場所に設置できるため、テレビの設置場所が制限されることもない。ミニマルなデザインを煩雑なケーブル類が邪魔することもなく設置できる。

「LG OLED evo AI W6」イメージ

※イメージ画像内の設置什器は販売していない。

有機ELの力を最大化するHyper Radiant Colorテクノロジー搭載「LG OLED evo AI W6」/「LG OLED evo AI G6」

LG独自の「Hyper Radiant Colorテクノロジー」は、輝度向上・黒表現・色再現・反射低減を統合的に最適化し、組み合わせることによって、視聴環境に左右されない、安定した高画質を実現する。

壁掛け設置をした「LG OLED evo AI G6」のイメージ

3シリーズで、すべてを最適化するAIプロセッサーを採用

全シリーズ共通で、最新のAIプロセッサー「α11 AI Processor 4K Gen3」を搭載。高度な処理基盤をもとに、「AI映像プロ」がシーンや被写体ごとに映像を解析・最適化し、細部までリアルに表現する。また「AIサウンドプロ」によりコンテンツに応じて音声の最適化を行なうほか、AIパーソナライゼーションにも寄与している。

AI映像プロ

映像をシーンごとにリアルタイム解析し、瞬時にノイズ低減、アップスケーリング、明暗調整、色補正を行ない自動最適化。より自然で美しい映像に調整する。

AIサウンドプロ

コンテンツのジャンルや音声特性を分析し、音の広がりや明瞭感、バランスを自動調整する。また、2chオーディオもAIが臨場感あふれるバーチャル11.1.2chの立体的なサウンドに変換し､より空間的なサラウンド効果を提供する。

AIパーソナルウィザード/AIサウンドウィザード

「AIパーソナルウィザード」は、好きな絵を数回選ぶだけで、明るさや色味、コントラストなどの異なる約16億通りのパターンの中からAIが自分好みの画質を提案。一方、「AIサウンドウィザード」は、提示されたサウンドの中から好みのサウンドを数回選ぶだけで、低音・高音のバランスや明瞭感などの異なる約2.7億通りのパターンの中からAIが自分好みのサウンドを提案する機能で、簡単に自分好みの画質・サウンドの設定が可能。

本格シネマ体験を自宅で

FILMMAKER MODE

映画製作者の意図を忠実に再現する「FILMMAKER MODE」は、フレーム補間などの映像補正をオフにし、ありのままの美しさを表現。本格的な映画視聴が可能となっている。

アンビエントFILMMAKER MODE

2026年モデルに新たに搭載された本モードに設定すると、テレビの環境光センサーが周囲の明るさを検知し、視聴環境に応じて映像の明るさやトーンを自動調整。制作者の意図を尊重しながら、明るいリビング環境でも見やすい映像表示を実現する。

Dolby Vision

シーンまたはフレーム単位で制御するHDRフォーマット｢Dolby Vision｣の再生に対応。映画やゲーム、ストリーミングまでダイナミックな画質で楽しめる。

Dolby Atmos

映像と調和しながら、上方向を含むあらゆる方向にサウンドが移動する画期的な立体音響技術「Dolby Atmos」により、まるで映像の中に入り込んでしまったような没入感あふれる視聴体験を実現する。

コンテンツも操作も、AIで快適に進化

マジックリモコン

付属のマジックリモコンは、本体を振ると画面上を自由に動くポインターが現われ、リモコンの十字キーと組み合わせて、直感的かつスムーズにテレビを操作できる。また、リモコンのAIボタンを押しながら話しかければ、アカウントが自動的に切り替わるため、ログイン情報を入力し直す手間も不要。自分好みの画質やサウンドを設定する「AIピクチャーウィザード」や「AIサウンドウィザード」の設定も連動するため、最適化された視聴環境にシームレスにアクセスできる。

LGの独自OS「webOS」搭載

YouTubeやNetflix、TVerなどの国内外のVODアプリを通じて、ユーザーの”観たい”に応える幅広いジャンルのストリーミングコンテンツを楽しめる。世界中の映画やドラマだけではなく、「Xbox Cloud Gaming」や「NVIDIA GeForce NOW」などのクラウドゲーミングにも対応している。

マルチAIサーチ

「Google Gemini」と「Microsoft Copilot」に対応。例えば、テレビで知った観光地や飲食店などのより詳しい情報やアドバイスなど、気になることをAIがすぐに答えてくれる。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

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