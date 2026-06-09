LA在住の桃井かおり、豪華な手作り日本食6品披露「ご馳走も愛情もてんこ盛り」「器に目がいきます」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月8日、自身のInstagramを更新。彩り鮮やかな手料理を公開した。
【写真】LA在住の75歳有名女優「器に目がいきます」豪華な手作り日本食6品
桃井は「ちょこちょこと、なら、いくらあっても食べれる？」とつづり、写真を投稿。形も色も異なる器の上には「茄焼き」「ほうれん草お浸しにシラスパリパリ」「大根おろしに蕪の葉の胡麻油炒め」「お魚二種」「蕪の味噌汁」の6品が美しく盛り付けられ、食卓を彩っている。更に桃井は「食べれなくても置いておく」と記している。
この投稿には「たくさんの日本食は嬉しいですね」「器に目がいきます」「幸せごはん」「ご馳走も愛情もてんこ盛り」「夢のような懐石料理」「いつも美味しそうです」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の75歳有名女優「器に目がいきます」豪華な手作り日本食6品
◆桃井かおり、豪華な日本食を披露
桃井は「ちょこちょこと、なら、いくらあっても食べれる？」とつづり、写真を投稿。形も色も異なる器の上には「茄焼き」「ほうれん草お浸しにシラスパリパリ」「大根おろしに蕪の葉の胡麻油炒め」「お魚二種」「蕪の味噌汁」の6品が美しく盛り付けられ、食卓を彩っている。更に桃井は「食べれなくても置いておく」と記している。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「たくさんの日本食は嬉しいですね」「器に目がいきます」「幸せごはん」「ご馳走も愛情もてんこ盛り」「夢のような懐石料理」「いつも美味しそうです」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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