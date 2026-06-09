「産業界での高品質データセット建設行動」についての実施案を発表―中国

中国国家データ局は6月8日、「産業界での高品質データセット建設行動の推進に関する実施案」を発表しました。この措置は、人工知能（AI）の発展をデータで後押しするための、国家レベルとして初めての系統的な措置です。

「実施案」は産業界での質の高いデータセット供給、流通、応用などの重要な段階についての六大特別行動を手配し、AIの応用ニーズに向けて、テキスト、画像、音声・動画などのマルチモーダル高品質データセットの建設を推進し続けることを提起しました。インテリジェントエージェント、人型AIロボットと世界モデルなどの重点方向に焦点を絞ってデータセットの建設を加速することを求めています。そして条件を備えた地区では現地の事情に合わせて、AIの学習に適した「データのタグづけ」についての革新試験区の建設を進めるよう指導していきます。

専門家によると、データはAIを訓練するための「中核的資源」であり、高品質のデータセットはAIの大型モデルの性能向上を加速させることができるとのことです。

国家データ発展研究院の胡堅波院長は、「『実施案』はデータセット建設の全段階についての系統的な配置を行うものだ。科学研究や工業製造、低空域経済、人型AIロボットなどの重点的かつ革新的な分野に的を絞り、データセットの建設を的確に推進し、データのタグ付けのモデルチェンジとグレードアップを同時に推進し、データ供給能力とレベルを全面的に向上させるものだ」と説明しました。（提供/CGTN Japanese）