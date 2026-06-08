＜旦那から突然の離婚宣言＞家族を捨てようとする男…理由は「自分が大切にされていないから」本気で？
普段通りの生活をしていたある日、突然、旦那さんから離婚を切り出される……。衝撃的な出来事ではないでしょうか。まだまだ手がかかる小学生の子どもがいる家庭であれば、受ける衝撃は計り知れません。
『子どもは小学生ふたり。急に旦那から離婚か別居したいと言われました。理由は自分が大切にされていない、会話もなく家に帰るのがイヤだ、性格が合わない……。私たち3人を自分のために捨てるんだなと、腹が立ちました。この場合、どんなふうに離婚を進めていけばいいのでしょう？ 養育費は満額もらうつもりです』
旦那さんの浮気の可能性も？
急に離婚を求められた投稿者さん。ママたちからは「浮気ではないか」と疑う声が上がりました。
『不貞行為がないか調べた方がいい』
『まずは「しばらく考えさせて」と告げて探偵を雇うかな。小学生がふたりいてそれは、女にうつつを抜かしていることを疑う。私の友人の旦那にも女がいたから』
まずママたちは、旦那さんの浮気を疑いました。とくに、まだ小さな子どもがいるにもかかわらず一方的に関係解消を望む場合、背景に別の異性の存在があるかもしれません。「会話を記録しておく」など具体的な対策を勧めるママもいました。これらは、万が一のトラブルを防ぐための実務的な備えになりそうです。大切なのは、疑いだけで感情的に責め立てるのではなく、「証拠」として確認する姿勢なのでしょう。
子どもは…？揺さぶりをかけてみる
一方で、不意をつく言い方をしてみては？ とのコメントも。
『「子どもはそちらで育ててほしい」と言ってみては？』
こうした“揺さぶり”の言葉は、相手の覚悟や本音を見極めるひとつの手段ともいえるのではないでしょうか。2026年4月からは離婚時に単独親権か共同親権かを選択できるようになりましたが、旦那さんは子どもとも別居したいようですから、こういった方便もおあいこと言えるでしょう。もし旦那さんが浮気をしている場合、“子連れで彼女と再婚”との未来に、焦るかもしれません。
家庭環境に落ち度はない？ちゃんと見直しておく
厳しい意見として、「家庭内での関係性を振り返るべき」という声もあります。
『会話がない状態とはどのような状況？ 投稿者さんや子どもたちが結託して旦那さんを疎外しているなら、捨てられたのではなく見切りをつけられただけ』
『普段、投稿者さんとお子さんは旦那さんを無視しているの？』
もちろん、一方的に離婚を切り出す行為が正当化されるわけではありません。しかし、夫婦関係のすれ違いが積み重なっていた可能性も否定できません。「自分に非があるかどうか」と状況を客観的に整理することで、今後の話し合いを冷静に進められるのでしょう。
旦那が拗ねているだけなら、離婚を踏みとどまってATM化？
投稿者さんのふたりの子どもはまだ小学生。本当に離婚が最善なのかどうか、今一度考えてもいいのかもしれません。
『旦那さんは拗ねているだけ。かまってあげて。養育費なんて18歳や20歳くらいで終了でしょう？ 老後まで長い目で見ると、そんなことで離婚するなんてもったいないよ』
『養育費なんて、あてにしちゃダメ。財力がないなら、しがみつきなさい』
経済的に不安があるなら、慎重に判断すべきなのかもしれません。もちろん、関係が修復不可能な場合もあります。しかし、離婚は一度決めれば後戻りが難しい選択ではないでしょうか。だからこそ、時間をかけて判断する価値がありそうです。
子どものためにも最善の道を
突然の離婚宣言は、人生を大きく揺るがす出来事です。怒りや不安に押し流されそうになるのは当然のことではないでしょうか。しかし、こうしたときこそ必要なのは「冷静さ」と「準備」なのかもしれません。
『そりゃ腹が立つ。いい歳をして大切にされたがるな。大切にする側だろうが』
こんな声も。親にとってまず守るべきは、未成年の子どもではないでしょうか。それでも「離婚」と旦那さんが言うのであれば、証拠の確認、条件の整理、子どもの将来……一つひとつを丁寧に考えていくことで、自分と子どもを守る選択が見えてくるのでしょう。
感情だけで結論を出すのではなく、自分にとって最善の道は何か。立ち止まって考えることが、これからの人生を支える大きな力になるはずです。