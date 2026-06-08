3.3リッターV6ディーゼルターボ搭載！

レクサスは2026年3月25日から4月5日にかけて開催された、タイ最大級の自動車展示会「バンコク国際モーターショー2026」でフラッグシップSUV「LX500d」を公開しました。力強いデザインや装備の充実ぶりが注目され、SNSでもさまざまな声が上がっています。

会場では多くのブランドが最新モデルを披露するなか、レクサスブースでは存在感あるLX500dが来場者の視線を集めていました。

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LXは1996年にレクサス初のSUVとして誕生したモデルで、トヨタ「ランドクルーザー300」と同じラダーフレーム構造を採用し、ラグジュアリー性と高い走破性を両立してきました。

現行型は2021年に登場した4代目で、基本デザインは共通ながら、パワートレインや装備は市場ごとに最適化されています。

タイ市場では「LX500dプレミアム」と「LX500d Fスポーツ」の2種類が展開され、現地のカー・オブ・ザ・イヤーで最優秀高級ディーゼルSUV賞を受賞するなど、高い評価を得ています。

ボディサイズは全長5100mm（Fスポーツは5090mm）×全幅1990mm×全高1895mm、ホイールベース2850mm。3.3リッターV6ディーゼルターボと10速ATを組み合わせ、304馬力・700Nmを発生します。

今回展示されたのはプレミアム仕様で、上質な素材を用いたインテリアや快適装備が特徴です。

乗車定員は2-3-2の7名。一方、Fスポーツはメッシュグリルやブラックホイールなどの専用外装に加え、パフォーマンスダンパーのチューニングによってハンドリングの応答性を高めた仕様となっており、こちらは5名乗りです。

ボディカラーは全6色、インテリアカラーはブラック、ブラウン、レッド＆ブラックの3種類を設定。ブラウンはプレミアム専用、レッド＆ブラックはFスポーツ専用となっています。

価格はプレミアムが1500万バーツ（約7300万円）、Fスポーツが1550万バーツ（約7500万円）です。

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今回の展示をめぐって、ユーザーからもさまざまな声が寄せられています。

デザインについては「迫力があって存在感がある」「Fスポーツの雰囲気が好み」といった声が多く、走りに関しては「悪路にも強そう」といった期待も見られます。一方で、価格については「さすがに高い」といった率直な意見も上がっています。

今後の市場展開や装備の詳細がどのように示されるのか、引き続き注目されます。