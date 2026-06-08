レアル・ソシエダ時代に久保と共闘したA・シウバ。（C）Getty Images

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　かつてレアル・ソシエダで久保建英と共闘した元ポルトガル代表FWのアンドレ・シウバが日本を訪れたようだ。

　現在、スペイン１部のエルチェでプレーする30歳は６月８日、自身のインスタグラムを更新。「Arigatō,Japan」と綴り、伏見稲荷大社の千本鳥居を歩く様子や鹿と触れ合う姿など、来日中の写真を複数枚投稿した。

　この投稿にはファンから「アンドレ、日本に来てくれてありがとう！」「ようこそ日本へ！」「また来てください！」「日本に来てたんだ」「ようこそシウバさん」「楽しんでいってください！」といった声が寄せられている。
 
　さらに久保も反応。「No avisas？（なんで連絡してくれなかったの？）」と元同僚に親しげなメッセージを送っている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】久保の元同僚A・シウバの来日ショット！

 