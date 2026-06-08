「来てたんだ」元ポルトガル代表FWの来日ショットに反響！ かつてのチームメイト久保建英も反応「なんで連絡してくれなかったの？」
かつてレアル・ソシエダで久保建英と共闘した元ポルトガル代表FWのアンドレ・シウバが日本を訪れたようだ。
現在、スペイン１部のエルチェでプレーする30歳は６月８日、自身のインスタグラムを更新。「Arigatō,Japan」と綴り、伏見稲荷大社の千本鳥居を歩く様子や鹿と触れ合う姿など、来日中の写真を複数枚投稿した。
この投稿にはファンから「アンドレ、日本に来てくれてありがとう！」「ようこそ日本へ！」「また来てください！」「日本に来てたんだ」「ようこそシウバさん」「楽しんでいってください！」といった声が寄せられている。
さらに久保も反応。「No avisas？（なんで連絡してくれなかったの？）」と元同僚に親しげなメッセージを送っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】久保の元同僚A・シウバの来日ショット！
現在、スペイン１部のエルチェでプレーする30歳は６月８日、自身のインスタグラムを更新。「Arigatō,Japan」と綴り、伏見稲荷大社の千本鳥居を歩く様子や鹿と触れ合う姿など、来日中の写真を複数枚投稿した。
この投稿にはファンから「アンドレ、日本に来てくれてありがとう！」「ようこそ日本へ！」「また来てください！」「日本に来てたんだ」「ようこそシウバさん」「楽しんでいってください！」といった声が寄せられている。
さらに久保も反応。「No avisas？（なんで連絡してくれなかったの？）」と元同僚に親しげなメッセージを送っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】久保の元同僚A・シウバの来日ショット！