Snow Manムビステで9人並んでパフォーマンス！「Miss Brand-New Friday Night」ドームライブフォト公開「感動蘇る」「この曲大好き」「色気がすごい」

■段違いのムービングステージに立ちムーディーなライトに照らされた姿が公開

【写真・動画】Snow Man9人での「Miss Brand-New Friday Night」ライブフォト＆パフォーマンス①～②

Snow Man公式SNSに、『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』のライブ映像が公開され、告知としてライブショットが公開された。

今回公開されたのは、「Miss Brand-New Friday Night」。7月1日発売を迎えるBlu-ray＆DVD『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』から、この曲のライブパフォーマンスビデオが公開されている。

告知で公開された写真は、9人が段違いのムービングステージに4人と5人に分かれて立ち、ペンライトの海に囲まれ、ムーディーなライトに照らされている姿。

ファンからは「感動蘇る」「この曲大好き」「色気がすごい」などの声が集まっている。