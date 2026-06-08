欧州株　下落、米利上げ観測が株式市場全般に対する重石に
東京時間17:44現在
英ＦＴＳＥ100　 10331.60（-36.45　-0.35%）
独ＤＡＸ　　24512.83（-246.22　-0.99%）
仏ＣＡＣ40　 8153.92（-64.32　-0.78%）
スイスＳＭＩ　 13300.93（-87.30　-0.65%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:44現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50776.00（-160.00　-0.31%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7418.75（+18.25　+0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　29251.25（+224.75　+0.77%）