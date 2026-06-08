欧州株 下落、米利上げ観測が株式市場全般に対する重石に
欧州株 下落、米利上げ観測が株式市場全般に対する重石に
東京時間17:44現在
英ＦＴＳＥ100 10331.60（-36.45 -0.35%）
独ＤＡＸ 24512.83（-246.22 -0.99%）
仏ＣＡＣ40 8153.92（-64.32 -0.78%）
スイスＳＭＩ 13300.93（-87.30 -0.65%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:44現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50776.00（-160.00 -0.31%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7418.75（+18.25 +0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29251.25（+224.75 +0.77%）
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英ＦＴＳＥ100 10331.60（-36.45 -0.35%）
独ＤＡＸ 24512.83（-246.22 -0.99%）
仏ＣＡＣ40 8153.92（-64.32 -0.78%）
スイスＳＭＩ 13300.93（-87.30 -0.65%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:44現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50776.00（-160.00 -0.31%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7418.75（+18.25 +0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29251.25（+224.75 +0.77%）