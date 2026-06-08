日銀為替市況（ドル円・午後５時）
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
０６月０８日 １６０円２２～２３銭 （△０．２８）
０６月０５日 １５９円９４～９６銭 （△０．０５）
０６月０４日 １５９円８９～９１銭 （△０．１９）
０６月０３日 １５９円７０～７１銭 （△０．０２）
０６月０２日 １５９円６８～６９銭 （△０．２２）
０６月０１日 １５９円４６～４７銭 （△０．２０）
０５月２９日 １５９円２６～２８銭 （▼０．２０）
０５月２８日 １５９円４６～４８銭 （△０．１１）
０５月２７日 １５９円３５～３７銭 （△０．１６）
０５月２６日 １５９円１９～２１銭 （△０．２３）
０５月２５日 １５８円９６～９８銭 （▼０．１６）
０５月２２日 １５９円１２～１３銭 （△０．１０）
０５月２１日 １５９円０２～０４銭 （▼０．０４）
０５月２０日 １５９円０６～０８銭 （△０．０３）
０５月１９日 １５９円０３～０５銭 （△０．１１）
０５月１８日 １５８円９２～９３銭 （△０．４８）
０５月１５日 １５８円４４～４５銭 （△０．５２）
０５月１４日 １５７円９２～９３銭 （△０．０８）
０５月１３日 １５７円８４～８５銭 （△０．３４）
０５月１２日 １５７円５０～５１銭 （△０．３９）
０５月１１日 １５７円１１～１３銭 （△０．２８）
０５月０８日 １５６円８３～８５銭 （△０．５７）
０５月０７日 １５６円２６～２８銭 （▼０．３５）
０５月０１日 １５６円６１～６３銭 （▼３．５２）
０４月３０日 １６０円１３～１５銭 （△０．６１）
０４月２８日 １５９円５２～５４銭 （△０．２９）
０４月２７日 １５９円２３～２５銭 （▼０．４４）
０４月２４日 １５９円６７～６９銭 （△０．０８）
０４月２３日 １５９円５９～６１銭 （△０．３８）
０４月２２日 １５９円２１～２３銭 （△０．２０）
０４月２１日 １５９円０１～０３銭 （△０．０５）
０４月２０日 １５８円９６～９８銭 （▼０．２９）
０４月１７日 １５９円２５～２８銭 （△０．３９）
０４月１６日 １５８円８６～８８銭 （▼０．０７）
０４月１５日 １５８円９３～９４銭 （▼０．１３）
０４月１４日 １５９円０６～０８銭 （▼０．５４）
０４月１３日 １５９円６０～６２銭 （△０．２６）
０４月１０日 １５９円３４～３５銭 （△０．３８）
０４月０９日 １５８円９６～９８銭 （△０．７６）
０４月０８日 １５８円２０～２２銭 （▼１．６６）
レンジ 前日比
０６月０８日 １６０円２２～２３銭 （△０．２８）
０６月０５日 １５９円９４～９６銭 （△０．０５）
０６月０４日 １５９円８９～９１銭 （△０．１９）
０６月０３日 １５９円７０～７１銭 （△０．０２）
０６月０２日 １５９円６８～６９銭 （△０．２２）
０６月０１日 １５９円４６～４７銭 （△０．２０）
０５月２９日 １５９円２６～２８銭 （▼０．２０）
０５月２８日 １５９円４６～４８銭 （△０．１１）
０５月２７日 １５９円３５～３７銭 （△０．１６）
０５月２６日 １５９円１９～２１銭 （△０．２３）
０５月２５日 １５８円９６～９８銭 （▼０．１６）
０５月２２日 １５９円１２～１３銭 （△０．１０）
０５月２１日 １５９円０２～０４銭 （▼０．０４）
０５月２０日 １５９円０６～０８銭 （△０．０３）
０５月１９日 １５９円０３～０５銭 （△０．１１）
０５月１８日 １５８円９２～９３銭 （△０．４８）
０５月１５日 １５８円４４～４５銭 （△０．５２）
０５月１４日 １５７円９２～９３銭 （△０．０８）
０５月１３日 １５７円８４～８５銭 （△０．３４）
０５月１２日 １５７円５０～５１銭 （△０．３９）
０５月１１日 １５７円１１～１３銭 （△０．２８）
０５月０８日 １５６円８３～８５銭 （△０．５７）
０５月０７日 １５６円２６～２８銭 （▼０．３５）
０５月０１日 １５６円６１～６３銭 （▼３．５２）
０４月３０日 １６０円１３～１５銭 （△０．６１）
０４月２８日 １５９円５２～５４銭 （△０．２９）
０４月２７日 １５９円２３～２５銭 （▼０．４４）
０４月２４日 １５９円６７～６９銭 （△０．０８）
０４月２３日 １５９円５９～６１銭 （△０．３８）
０４月２２日 １５９円２１～２３銭 （△０．２０）
０４月２１日 １５９円０１～０３銭 （△０．０５）
０４月２０日 １５８円９６～９８銭 （▼０．２９）
０４月１７日 １５９円２５～２８銭 （△０．３９）
０４月１６日 １５８円８６～８８銭 （▼０．０７）
０４月１５日 １５８円９３～９４銭 （▼０．１３）
０４月１４日 １５９円０６～０８銭 （▼０．５４）
０４月１３日 １５９円６０～６２銭 （△０．２６）
０４月１０日 １５９円３４～３５銭 （△０．３８）
０４月０９日 １５８円９６～９８銭 （△０．７６）
０４月０８日 １５８円２０～２２銭 （▼１．６６）