LUNA SEA・GLAYの東京ドーム対バンライブ新ティザー映像第3弾を公開

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LUNA SEAとGLAYが約25年ぶりに開催した東京ドーム対バンライヴ『The Millennium Eve 2025』のBlu-ray＆DVD（5月27日発売）のティザー映像第3弾が公開された。

■GLAY「pure soul」やLUNA SEA「IN SILENCE」の一部を収録

先日ホールツアーを終え、ヴェネツィアでのライブ、夏は幕張メッセでのワンマンライブ、秋からはアリーナツアーも控えるGLAY。そして、結成記念日に故郷である秦野から全国ツアーをスタートさせたLUNA SEA。

本作は、現在も第一線で走り続ける両雄がレーベルの枠を超えてリリースした貴重な対バンLIVE作品となっている。

今回公開されたティザー映像第3弾では、GLAYの「pure soul」やLUNA SEAの「IN SILENCE」など、これまでのティザー以上に抒情的な楽曲群の一部を垣間見ることができる。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

LUNA SEA｜GLAY

Blu-ray＆DVD『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』

■関連リンク

特設サイト

https://themillenniumeve2025.com/