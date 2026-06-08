今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第51回（2026年6月8日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

誰かが声を上げなければ、社会は変わらない

いよいよシマケン（佐野晶哉）が世間に注目されるときが来た。

これまで、目的がわかりづらいまま、ちょいちょい挟まれてきたシマケンが、話の中心に躍り出る。シマケンが「廃娼運動」に関わってくるのだ。

心中未遂の生き残り・夕凪（村上穂乃佳）は源氏名。本名は魚住セツだった。セツとは朝ドラの前作『ばけばけ』（25年度後期）の主人公トキ（高石あかり、「高」の表記は正確には「はしごだか」）のモデルである小泉セツと同じ名前だ。『ばけばけ』でもトキの友人が遊郭で働いていた。

『ばけばけ』と『風、薫る』は明治維新が起こったあと、日本が西洋化していく同じ頃を描いている。第11週「凪（なぎ）にそよぐ」（演出：佐々木善春）の初日である第51回は、シマケンではなく、前作『ばけばけ』を思い出すようなエピソードではじまる。

夕凪（セツ）を助けるためにりん（見上愛）は「廃娼運動」の記事を書いたジャーナリストを訪ねる。

綿貫正平（小松和重）は東京明光新報という新聞の編集長。

彼が言うには、これまで女郎の自由廃業（当人の意思で辞める）の例はほとんどない。女郎がいい仕事で皆、辞める気がないわけでは断じてなく、辞めたくても辞められないシステムになっているのだ。だからこそ「廃娼運動」を展開している。

綿貫は、夕凪（セツ）に取材したいとりんに言う。遊郭に取材を申し込むのは難しいので、いい機会だと思ったのだ。

活動家の人を紹介すると言われたが、記事になったときのことをりんは心配する。それでなくても病院に遊郭の主人が乗り込んできているのに、廃娼運動の矢面に立つと面倒なことになりそうだ。

綿貫「しかし、誰かが声を上げなければ、社会は変わらないんです」

りん「人柱になれということですか？」

綿貫「まあそういうことになりますね」

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