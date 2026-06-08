新日本プロレスの「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアＢＯＳＪ」覇者・ＹＯＨ（３７）が８日、一夜明け会見で心境を明かした。

ＹＯＨは７日大田区大会で行われたＢＯＳＪ決勝で藤田晃生を撃破し初優勝。デビュー１３年半にして悲願のシングル初タイトルを手に入れた。

この日の一夜明け会見では、ＢＯＳＪ開幕前日会見と同じく石田純一風の服装で登場。「これが僕の正装です」と説明しつつ「一つスッキリしたというか。私のスタイルを確立できたというか、新日本プロレスの歴史に名を残せたのかなと思って、うれしい気持ちでいっぱいです」と喜びを爆発させた。

棚橋弘至社長からトロフィーを受け取った瞬間については「社長は大きいなあって思いました。社長って大きな存在だな…大きくなったなって」と振り返った。

１４日大阪城ホール大会ではＢＯＳＪをボイコットしていたＩＷＧＰジュニアヘビー級王者ＤＯＵＫＩへの挑戦が決定。４月後楽園大会でＤＯＵＫＩに挑戦し敗れているだけに「まずは借りを返したいというか。またシチュエーションを自分で掴めたので。（ＤＯＵＫＩが９９代王者のため）１００という数字はキリがいいかなと。みんなの心にずっと残るかなと思って、縁起のいい数字なんですよね」とベルト奪取を誓った。

ジュニアの最高峰王座には、これまで何度も挑みながら手が届いていない。「それが欲しくて（新日本に）入ってますからね。それを取るためにどうしたらいいのか考えていたのと、ここまで時間を爐けた瓩箸いΥ兇犬覆里如∈がそのベストのタイミングなんじゃないかなと。すべてのタイミングがいま揃っていると」とＢＯＳＪ初制覇の勢いそのままに初戴冠へ自信をのぞかせた。

「僕が世界観、空間を作り上げていきたいなと思いますね。僕がやりたいこととクリエイティブに僕は夢中なので、結果それでお客さんが楽しんでくれたら最高だよねというスタンスは変えないです。僕はずっとパンクでいると思いますよ」。ついに新日ジュニアの中心にたった奇才は、観客の心を釘付けにし続ける。