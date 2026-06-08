全国のPLAZAに、クラシックでカジュアルな「CONVERSE×HELLO KITTY」アパレルコレクションが登場。

スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げる人気ブランド「CONVERSE(コンバース)」と、世界中の幅広い世代から愛され続けるサンリオの「ハローキティ」がコラボレーションしたPLAZA限定アパレルコレクション全20種が発売されます☆

PLAZA サンリオ「ハローキティ」×「コンバース」アパレルコレクション「CONVERSE×HELLO KITTY」

発売日：2026年6月11日(木)より順次

販売店舗：全国のPLAZA

「CONVERSE×HELLO KITTY」、スペシャルコラボレーションが実現！

赤・青を基調にした「ハローキティ」のクラシックな世界観と、コンバースならではのカジュアルなムードが融合したPLAZA限定コレクション、全20種がPLAZA限定でラインナップされます。

コンバースのアイコニックなハイカットシューズやシューズカートンの中から「ハローキティ」＆双子の妹「ハローミミィ」がひょこっと顔を出す、なんともキュートなデザインのプリントTシャツ・バックプリントTシャツをはじめ、ワンポイント刺しゅうが入ったデニムスカートも登場。

そのほか、キャップやソックス、キャンバストート、カラビナ付きポーチなど、毎日のコーデに取り入れたいファッション雑貨まで、豊富にそろいます☆

プリントTシャツ

価格：各5,060円(税込)

カラー：ホワイト、アイボリー

「ハローキティ」や「ハローミミィ」「タイニーチャム」がデザインされたTシャツ。

フロントのプリントデザインが特徴的で、シンプルなコーディネートのインパクトになる一着です。

バックプリントTシャツ

価格：各5,060円(税込)

カラー：ホワイト、アイボリー

シューズの中からお顔を出す「ハローキティ」や「ハローミミィ」を背面にプリントしたTシャツ。

前面にワンポイントでプリントされた「タイニーチャム」やアイコンもおしゃれです。

デニムスカート

価格：7,590円(税込)

CONVERSEと「ハローキティ」のコラボデザインが印象的なデニムスカート。

シンプルなデザインでありながらワンポイントの刺しゅうデザインがかわいらしいファッションアイテムです。

キャップ

価格：各4,730円(税込)

カラー：ライトブルー、ダークブルー

オーソドックスなお座りポーズの「ハローキティ」を刺繍したキャップ。

デニム生地を採用した、ファッションのアクセントにおすすめのアイテムです。

ソックス

価格：各990円(税込)

カラー：ブラック、ホワイト、ピンク

「ハローキティ」の刺繍を落とし込んだソックス。

足裏には「ハローキティ」と「コンバース」のロゴがあしらわれています。

キャンバストート

価格：各7,150円(税込)

カラー：アイボリー/ネイビー、ベージュ/ピンク

重たいものも入れられる丈夫な生地を使用したキャンバストート。

手持ちでも肩掛けでも持ち運ぶことのできる2WAY仕様の持ち手が特徴です。

ミニトート

価格：各4,400円(税込)

カラー：ベージュ、ピンク

お花やリボンを散りばめたデザインがかわいいミニトート。

マスコットやキーホルダーなどを取り付けられるDカンつきです。

パッカブルエコバッグ

価格：3,300円(税込)

総柄デザインがかわいい、パッカブル仕様のエコバッグ。

畳んで持ち運ぶこともできる、日常使いのサブバッグにもおすすめのグッズです。

キャリーオンバッグ

価格：4,950円(税込)

旅行のメインバッグとしても活躍してくれるキャリーオンバッグ。

広いマチが付いているため、沢山物を入れることができるのも嬉しいポイントです。

ミニチュアトート

価格：2,750円(税込)

「ハローキティ」と「タイニーチャム」を刺繍したミニチュアトート。

リップや目薬・イヤホンなどの小物を入れ、バッグにつけて持ち運ぶことができます。

カラビナ付きポーチ

価格：2,970円(税込)

イヤホンなど小物を入れて持ち運べるサイズのポーチ。

カラビナ付きなので、バッグにつけてアクセントとして楽しむこともできます。

ミラー付きポーチ

価格：3,740円(税込)

シルバーカラーがおしゃれな、ミラー付きポーチ。

外出時の身だしなみチェックにもおすすめの雑貨です。

リールポーチ

価格：3,520円(税込)

裏面にICカードなどを入れることができるリールポーチ。

中にもリップやイヤホンなど小物を入れて持ち運ぶことができます。

毎日のコーデに取り入れたいファッションアイテムや雑貨など全20種がラインナップ。

全国のPLAZAで2026年6月11日より順次販売される「CONVERSE×HELLO KITTY」アパレルコレクションの紹介でした☆

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