西野七瀬、手放したくないもの明かす「お休みがあると10時間ぶっ続けで…」【免許返納!?】
【モデルプレス＝2026/06/08】女優の西野七瀬が6月8日、都内で行われた映画「免許返納!?」（6月19日公開）の大ヒット祈願イベントに俳優の舘ひろしとともに出席。今手放したくないものを明かす場面があった。
【写真】76歳大御所俳優、32歳元乃木坂に雨の中紳士的な対応
今手放したくないものを聞かれた西野は「やっぱりゲームが大好きなので、ゲームですかね」と回答。「お休みがあると10時間ぶっ続けでごはんも食べずにやってしまうので…」と打ち明け「でもそれがすごく楽しいので手放したくないです」と語った。また、舘は「ずっとゴルフはできる体力があればいいかなと思っております」と答えていた。
本イベントでは雨の中、撮影で使用したフェラーリが登場し、車祓いも行われた。舘は「とにかく無事に事故もなく撮影が終わったことを感謝して、少し神様に力があればヒットさせていただければ嬉しいかなと思っております」とコメント。西野も「私も舘さんもご祈祷していただいて。この真っ赤なフェラーリも一緒にいろんなところを撮影したので、みんな清められていい公開日初日を迎えられたらいいなと思います」と口にし「結構周りからこの映画のことをすごく楽しみにしていると言っていただけることが多いので嬉しいです」と微笑んだ。
フェラーリが登場するシーンで注目してほしいポイントを西野は「私がフェラーリに乗って、舘さん演じる南条を責め立てるシーンがあって」と説明し「一緒に乗っているわけではないんですけど、結構そこはインパクトのあるシーンになっていると思います。舘さんに向かってすごい暴言というか…言わせていただきました」と告白。舘も「私がタクシーに乗って、西野くんがフェラーリで追いかけてきて。最後に私に対して『馬鹿野郎！』って叫ぶんです。それがすごくかわいくて、いいシーンになったと思っております」と振り返った。その後のフォトセッションでは舘が傘を持ち、西野がその中に入る形で行われた。舘は西野が濡れないように終始気をつけ、紳士的な対応を見せていた。
本作は、アクション映画がやりたい70歳の現役映画スター・南条弘が、ひょんなことから免許返納騒動に巻き込まれるドタバタコメディー。西野は南条のマネージャー・川奈舞役を演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】76歳大御所俳優、32歳元乃木坂に雨の中紳士的な対応
◆西野七瀬、手放したくないもの明かす
今手放したくないものを聞かれた西野は「やっぱりゲームが大好きなので、ゲームですかね」と回答。「お休みがあると10時間ぶっ続けでごはんも食べずにやってしまうので…」と打ち明け「でもそれがすごく楽しいので手放したくないです」と語った。また、舘は「ずっとゴルフはできる体力があればいいかなと思っております」と答えていた。
◆舘ひろし、雨の中で西野七瀬に紳士的な対応
本イベントでは雨の中、撮影で使用したフェラーリが登場し、車祓いも行われた。舘は「とにかく無事に事故もなく撮影が終わったことを感謝して、少し神様に力があればヒットさせていただければ嬉しいかなと思っております」とコメント。西野も「私も舘さんもご祈祷していただいて。この真っ赤なフェラーリも一緒にいろんなところを撮影したので、みんな清められていい公開日初日を迎えられたらいいなと思います」と口にし「結構周りからこの映画のことをすごく楽しみにしていると言っていただけることが多いので嬉しいです」と微笑んだ。
フェラーリが登場するシーンで注目してほしいポイントを西野は「私がフェラーリに乗って、舘さん演じる南条を責め立てるシーンがあって」と説明し「一緒に乗っているわけではないんですけど、結構そこはインパクトのあるシーンになっていると思います。舘さんに向かってすごい暴言というか…言わせていただきました」と告白。舘も「私がタクシーに乗って、西野くんがフェラーリで追いかけてきて。最後に私に対して『馬鹿野郎！』って叫ぶんです。それがすごくかわいくて、いいシーンになったと思っております」と振り返った。その後のフォトセッションでは舘が傘を持ち、西野がその中に入る形で行われた。舘は西野が濡れないように終始気をつけ、紳士的な対応を見せていた。
◆舘ひろし主演映画「免許返納!?」
本作は、アクション映画がやりたい70歳の現役映画スター・南条弘が、ひょんなことから免許返納騒動に巻き込まれるドタバタコメディー。西野は南条のマネージャー・川奈舞役を演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】