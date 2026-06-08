40歳モドリッチ「衰えないね」。エリア外から仕留めた秀逸弾に称賛の声「異次元すぎる」「ゴールへのパス！」
仕上がりは順調そのものだ。
クロアチア代表は現地６月７日、国際親善試合でスロベニア代表とホームで対戦。スコアレスで迎えた56分に均衡を破る。決めたのは、40歳のルカ・モドリッチ。ペナルティアーク付近でイバン・ペリシッチからパスを受けると、右足を一振り。正確なシュートをゴール右に流し込んだ。
北中米Ｗ杯で５度目の大舞台に挑む大黒柱が、健在ぶりを示した。SNS上では「やっぱスター」「流石だな」「衰えないね」「モドリッチらしいゴール」「まだおるんか」「すげぇな」「異次元すぎる」「ふつうにおかしい」「ゴールへのパス！」などの声が上がっている。
モドリッチのゴールで先手を取ったクロアチアは、83分に同点弾を献上するも、90＋３分にマリオ・パシャリッチの得点で勝ち越す。そのまま２−１で勝利し、本大会へ弾みをつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ゴールへのパス！」40歳モドリッチ、エリア外から正確なショットで仕留める
クロアチア代表は現地６月７日、国際親善試合でスロベニア代表とホームで対戦。スコアレスで迎えた56分に均衡を破る。決めたのは、40歳のルカ・モドリッチ。ペナルティアーク付近でイバン・ペリシッチからパスを受けると、右足を一振り。正確なシュートをゴール右に流し込んだ。
北中米Ｗ杯で５度目の大舞台に挑む大黒柱が、健在ぶりを示した。SNS上では「やっぱスター」「流石だな」「衰えないね」「モドリッチらしいゴール」「まだおるんか」「すげぇな」「異次元すぎる」「ふつうにおかしい」「ゴールへのパス！」などの声が上がっている。
モドリッチのゴールで先手を取ったクロアチアは、83分に同点弾を献上するも、90＋３分にマリオ・パシャリッチの得点で勝ち越す。そのまま２−１で勝利し、本大会へ弾みをつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ゴールへのパス！」40歳モドリッチ、エリア外から正確なショットで仕留める