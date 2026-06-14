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G14勝のクロワデュノール G14勝は素直に評価すべき戦歴

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 宝塚記念に臨むクロワデュノールの冷静なジャッジに注目している
  • メンバー最多のG14勝は素直に評価すべき戦歴で、指数93も納得のハイスコ
  • キタサンブラックも届かなかった「春古馬3冠」の偉業を成し遂げた
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