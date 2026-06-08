“迫力エアロ仕様”のエルグランド！

エアロパーツの開発・製造・販売を手がけるKUHL JAPAN（クールジャパン）は2026年5月20日、日産の新型ミニバン「エルグランド」をベースにしたフルカスタマイズ新車コンプリートカーの価格を769万円からと発表しました。

エルグランドは日産のフラッグシップミニバンです。1997年にデビューした初代は、それまでのワンボックスタイプとは一線を画する堂々としたスタイリングや上質な内装が受けて、高級ミニバンという新たな市場を開拓しました。

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そして今夏、4代目となる新型エルグランドの発売が予定されています。前回のフルモデルチェンジから16年ぶり。久々の全面刷新に多くのユーザーやファンから熱い視線が注がれています。

そうしたなか、KUHL JAPANは2026年2月にフルカスタマイズモデルのイメージCGをいち早く公開しました。新型の持つ存在感をさらに際立たせる大胆なスタイリングは、SNSを中心に大きな反響を呼びました。

今回設定されたカスタマイズスタイルは、洗練された上質感を追求した「KRUISE」と、スポーティさを強調した「KUHL STYLE GT」の2種類です。

シャープなボディラインを引き立てる造形が盛り込まれており、公開直後から関心が高まっています。

エアロデザインは、ボディ下部に向けてボリュームを持たせることで重心の低さを強調し、スポーティな印象をより明確にしたものです。

ブラック、レッド、グレーの3色でシミュレーションされたCGも公開され、それぞれ異なる雰囲気を見せています。

いずれもエアロパーツ3点セット（フロント、サイド、リア）に加え、ローダウンセット、「VERZ-WHEELS」製21インチホイールと国産タイヤを組み合わせたベーシックプランを採用。新型エルグランドの存在感をさらに高める仕様としています。

新車を用いたコンプリートカーの消費税込み価格はKRUISEが769万円、KUHL STYLE GTが775万円です。日産から新型エルグランドのグレード構成や価格、ボディカラーなどの詳細が公表されないなか、KUHL JAPANは、独自に収集した情報をもとに検討を重ね、今回の価格設定に至ったといいます。

パーツ代、塗装、取り付けまで含めたパッケージ化により、個別にカスタムを重ねるよりもリーズナブルな価格を実現したコンプリートカー。全国のKUHL店舗にて先行商談受付中です。