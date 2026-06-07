『ドロヘドロ』、“ドロヘドロス”をも吹き飛ばす中毒性MAXなEDテーマMVが公開！
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしたのち、長らくファンから続編を待望されていたなか、2026年４月1日より、『ドロヘドロ Season2』の配信がスタート。5月27日に最終回が配信されるも、『Season3』の製作の発表により、再び全世界が歓喜の渦に巻き込まれた。
『ドロヘドロ Season2』最終回、そしての『Season3』製作決定の興奮も冷めやらぬなか、OPテーマに続き、(K)NoW_NAMEによるEDテーマ「Return トゥ 頭(ヘッド)」のMVが公開となった。
「Return トゥ 頭(ヘッド)」の曲名と、カイマンの本当の顔を取り戻すという要素や、記憶喪失や悪夢といった2期のテーマも織り交ぜられたカットを、鮮やかな色彩にアレンジしたり、随所で反復させる演出を挿し込むなど、ホラーっぽさがありつつも、どこかコミカルで何度も見返したくなる、”ドロヘドロス”をも吹き飛ばす中毒性の高い映像となっている。
OPテーマ「ゼッタイMUST断面」のMVとあわせて楽しんでほしい。
●作品情報
アニメ『ドロヘドロ Season2』
全11話 好評配信中！
Season3 製作決定！
≪配信情報≫
見放題配信
ABEMAプレミアム／Amazon Prime Video／Disney+（ディズニープラス）／DMM TV
dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／FOD／Hulu／NETFLIX／
J:COM STREAM／Lemino／milplus／TELASA／U-NEXT
WOWOWオンデマンド／アニメタイムズ／アニメ放題／バンダイチャンネル
最新話期間限定 無料配信
ABEMA／ニコニコ生放送
レンタル配信
Amazon Prime Video／Google TV／HAPPY!動画／J:COM STREAM／milplus／music.jp／TELASA／VIDEX／カンテレドーガ／ニコニコチャンネル／バンダイチャンネル／ビデオマーケット／ムービーフルPlus
※配信開始時間は予告なく変更になる場合がございます。
＜INTRODUCTION＞
とびこめ！混沌の沼。
魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶喪失の男、カイマン。相棒のニカイドウとともに、本当の顔の手がかりを得ていく中で、謎に包まれていたそれぞれの過去が明かされていく…
煙ファミリーに追われるカイマンとニカイドウ、ボスの帰りを待ち望む十字目組織…混迷を極める対立により物語はさらなる混沌（カオス）の渦へと突き進む！
2000年から18年にわたり、唯一無二の世界観によって国内外で愛され続けた林田球の名作「ドロヘドロ」（全23巻）。
2020年にアニメ化を果たし、視聴者を混沌の渦に巻き込んだ本作が6年の歳月を経て、いよいよ新シーズン開幕！
TVアニメ「進撃の巨人」The Final Seasonの林祐一郎が再び監督を務め、アニメーション制作も「呪術廻戦」「ゾンビランドサガ」など
ハイクオリティで挑戦的な作品を数多く手掛けてきたMAPPAが制作を続投！
走れ十字目、古新聞の回収の時間だ
手も足もカナヅチも出せねぇが、ゲホオォッ
具の少な〜いオムライス、一丁上がりだ
まるで魔法使いみたいじゃないか
なんだこれ、墓だ。じゃあ掘り返さないと
うわ〜素敵な刺繍！ そりゃ風呂での溺死だよな
身体ン中にキノコが…って、お前、顔が…。
これらの要素が作り出すもの。
それはまだ……混沌の中。
それが……ドロヘドロ！
【スタッフ】
原作：林田球「ドロヘドロ」（小学館「ゲッサン」刊）
監督：林 祐一郎
シリーズ構成：瀬古浩司
キャラクターデザイン：岸 友洋
世界観設計：木村真二
美術監督：杉浦美穂
色彩設計：大西 慈
3DCGディレクター：野本郁紀
撮影監督：朴 孝圭
編集：吉武将人
クリエイティブプロデューサー：淡輪雄介
音響監督：藤田亜紀子
音楽プロデュース：(K)NoW_NAME 制作：MAPPA
【CAST】
カイマン：高木渉
ニカイドウ：近藤玲奈
煙：堀内賢雄
心：細谷佳正
能井：小林ゆう
藤田：高梨謙吾
恵比寿：富田美憂
バウクス：江川央生
カスカベ：市来光弘
キクラゲ：鵜殿麻由
栗鼠：ソンド
丹波：稲田徹
ターキー：三木眞一郎
アス：郷田ほづみ
鳥太：勝杏里
ジョンソン：木村良平
13：梶裕貴
会川：木村昴
ハル：小清水亜美
毒蛾：内山昂輝
鉄条：濱野大輝
佐治：越村友一
豚：野村勝人
牛島田：伊丸岡 篤
夏木：松本沙羅
主題歌
オープニングテーマ：「ゼッタイMUST断面」／(K)NoW_NAME
エンディングテーマ：「Return トゥ 頭(ヘッド)」／(K)NoW_NAME
©2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
関連リンク
『ドロヘドロ Season2』公式サイト
https://dorohedoro.net
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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