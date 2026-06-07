『ドロヘドロ』、“ドロヘドロス”をも吹き飛ばす中毒性MAXなEDテーマMVが公開！

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2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしたのち、長らくファンから続編を待望されていたなか、2026年４月1日より、『ドロヘドロ Season2』の配信がスタート。5月27日に最終回が配信されるも、『Season3』の製作の発表により、再び全世界が歓喜の渦に巻き込まれた。

『ドロヘドロ Season2』最終回、そしての『Season3』製作決定の興奮も冷めやらぬなか、OPテーマに続き、(K)NoW_NAMEによるEDテーマ「Return トゥ 頭(ヘッド)」のMVが公開となった。

「Return トゥ 頭(ヘッド)」の曲名と、カイマンの本当の顔を取り戻すという要素や、記憶喪失や悪夢といった2期のテーマも織り交ぜられたカットを、鮮やかな色彩にアレンジしたり、随所で反復させる演出を挿し込むなど、ホラーっぽさがありつつも、どこかコミカルで何度も見返したくなる、”ドロヘドロス”をも吹き飛ばす中毒性の高い映像となっている。

OPテーマ「ゼッタイMUST断面」のMVとあわせて楽しんでほしい。

●作品情報

アニメ『ドロヘドロ Season2』

全11話 好評配信中！

Season3 製作決定！

≪配信情報≫

見放題配信

ABEMAプレミアム／Amazon Prime Video／Disney+（ディズニープラス）／DMM TV

dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／FOD／Hulu／NETFLIX／

J:COM STREAM／Lemino／milplus／TELASA／U-NEXT

WOWOWオンデマンド／アニメタイムズ／アニメ放題／バンダイチャンネル

最新話期間限定 無料配信

ABEMA／ニコニコ生放送

レンタル配信

Amazon Prime Video／Google TV／HAPPY!動画／J:COM STREAM／milplus／music.jp／TELASA／VIDEX／カンテレドーガ／ニコニコチャンネル／バンダイチャンネル／ビデオマーケット／ムービーフルPlus

※配信開始時間は予告なく変更になる場合がございます。

＜INTRODUCTION＞

とびこめ！混沌の沼。

魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶喪失の男、カイマン。相棒のニカイドウとともに、本当の顔の手がかりを得ていく中で、謎に包まれていたそれぞれの過去が明かされていく…

煙ファミリーに追われるカイマンとニカイドウ、ボスの帰りを待ち望む十字目組織…混迷を極める対立により物語はさらなる混沌（カオス）の渦へと突き進む！

2000年から18年にわたり、唯一無二の世界観によって国内外で愛され続けた林田球の名作「ドロヘドロ」（全23巻）。

2020年にアニメ化を果たし、視聴者を混沌の渦に巻き込んだ本作が6年の歳月を経て、いよいよ新シーズン開幕！

TVアニメ「進撃の巨人」The Final Seasonの林祐一郎が再び監督を務め、アニメーション制作も「呪術廻戦」「ゾンビランドサガ」など

ハイクオリティで挑戦的な作品を数多く手掛けてきたMAPPAが制作を続投！

走れ十字目、古新聞の回収の時間だ

手も足もカナヅチも出せねぇが、ゲホオォッ

具の少な〜いオムライス、一丁上がりだ

まるで魔法使いみたいじゃないか

なんだこれ、墓だ。じゃあ掘り返さないと

うわ〜素敵な刺繍！ そりゃ風呂での溺死だよな

身体ン中にキノコが…って、お前、顔が…。

これらの要素が作り出すもの。

それはまだ……混沌の中。

それが……ドロヘドロ！

【スタッフ】

原作：林田球「ドロヘドロ」（小学館「ゲッサン」刊）

監督：林 祐一郎

シリーズ構成：瀬古浩司

キャラクターデザイン：岸 友洋

世界観設計：木村真二

美術監督：杉浦美穂

色彩設計：大西 慈

3DCGディレクター：野本郁紀

撮影監督：朴 孝圭

編集：吉武将人

クリエイティブプロデューサー：淡輪雄介

音響監督：藤田亜紀子

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME 制作：MAPPA

【CAST】

カイマン：高木渉

ニカイドウ：近藤玲奈

煙：堀内賢雄

心：細谷佳正

能井：小林ゆう

藤田：高梨謙吾

恵比寿：富田美憂

バウクス：江川央生

カスカベ：市来光弘

キクラゲ：鵜殿麻由

栗鼠：ソンド

丹波：稲田徹

ターキー：三木眞一郎

アス：郷田ほづみ

鳥太：勝杏里

ジョンソン：木村良平

13：梶裕貴

会川：木村昴

ハル：小清水亜美

毒蛾：内山昂輝

鉄条：濱野大輝

佐治：越村友一

豚：野村勝人

牛島田：伊丸岡 篤

夏木：松本沙羅

主題歌

オープニングテーマ：「ゼッタイMUST断面」／(K)NoW_NAME

エンディングテーマ：「Return トゥ 頭(ヘッド)」／(K)NoW_NAME

©2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会

関連リンク

『ドロヘドロ Season2』公式サイト

https://dorohedoro.net