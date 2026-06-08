安藤優子、“ユニクロに見えない”プチプラアイテムで作る“高見えコーデ”を披露 上品な着こなしに絶賛する声
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。ユニクロのアイテムを使ったシンプルなモノトーンコーデを披露し、その洗練された着こなしに注目が集まっている。
【写真】ユニクロに見えない！安藤優子のプチプラアイテムを上品に着こなす“高見えコーデ”
安藤は「本日はセンセイの日」と書き出し、「センセイコーデは、白シャツに黒のロングスカート。タンちゃんとチーム白黒です！」とコーディネートを投稿。白シャツと黒のロングスカートを合わせた上品なスタイルを披露し、「シャツ・スカートともに#uniqloです！」と全身をユニクロでコーディネートしていることを紹介した。
投稿では、黒のバッグや華奢なチェーンベルトを合わせた大人らしい装いに加え、足元には黄色のスニーカーを取り入れ、遊び心のあるアクセントもプラス。プチプラアイテムを上品に着こなすセンスが光るコーデとなっている。
この投稿にファンからは、「白黒コーデの足元に黄色のスニーカー カッチとした中に遊び心、とっても素敵です」「UNIQLOをいつもとても上品に着こなしておられてすごいです」「安藤さんがコーデするとUNIQLOには見えません」「UNIQLOファッション参考になります！」といった声が寄せられていた。
安藤は、2026年4月に「本日から法政大学キャリアデザイン学部にて講義を持ちます」と報告した。
【写真】ユニクロに見えない！安藤優子のプチプラアイテムを上品に着こなす“高見えコーデ”
安藤は「本日はセンセイの日」と書き出し、「センセイコーデは、白シャツに黒のロングスカート。タンちゃんとチーム白黒です！」とコーディネートを投稿。白シャツと黒のロングスカートを合わせた上品なスタイルを披露し、「シャツ・スカートともに#uniqloです！」と全身をユニクロでコーディネートしていることを紹介した。
この投稿にファンからは、「白黒コーデの足元に黄色のスニーカー カッチとした中に遊び心、とっても素敵です」「UNIQLOをいつもとても上品に着こなしておられてすごいです」「安藤さんがコーデするとUNIQLOには見えません」「UNIQLOファッション参考になります！」といった声が寄せられていた。
安藤は、2026年4月に「本日から法政大学キャリアデザイン学部にて講義を持ちます」と報告した。