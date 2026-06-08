イトーヨーカ堂「ポッポの冷凍食品シリーズ」累計販売数50万食突破 ジューシーな『ポッポのフライドチキン』新登場
イトーヨーカ堂は、フードコートブランド「ポッポ」と共同開発した「ポッポの冷凍食品シリーズ」の新商品『ポッポのフライドチキン』を8日より、イトーヨーカドー、ヨークフーズ、ヨークマート、ヨークプライスの196店舗で順次発売する。
【写真】あのフライドポテトも…大ヒット「ポッポの冷凍食品シリーズ」
「ポッポの冷凍食品シリーズ」は、「長年親しまれてきたポッポの味を家庭でも手軽に楽しんでもらいたい」という想いのもと開発したシリーズ。今年4月の発売開始以降、シリーズ累計販売数は発売から約2ヶ月で50万食を突破し、計画比200％超で推移するなど、同社の冷凍食品においてトップクラスの販売実績を記録している。
近年、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化を背景に、「時短」や「簡便」ニーズが高まり、冷凍食品市場は拡大を続けている。こうしたなか、同社では冷凍食品を重点施策の一つに位置づけ、売場レイアウトの見直しや品揃え強化を推進。2025年度の冷凍食品全体の売上は前年比約8％増と伸長した。
一方で、「冷凍軽食」カテゴリーは前年並みで推移していたことから、カテゴリー活性化に向けた施策として、フライドポテトや今川焼きなどの軽食メニューで長年親しまれてきた「ポッポ」の人気メニューを冷凍食品化し、新たな需要創出を進めてきた。
その結果、「ポッポの冷凍食品シリーズ」導入後、4月から6月の「冷凍軽食」カテゴリーの既存店売上は前年比約15％増と伸長し、冷凍食品全体の売上拡大にもつながっている。
今回発売する『ポッポのフライドチキン』は、電子レンジ調理で手軽に楽しめる商品。外は香ばしく、中はジューシーな食感に仕上げ、おかずとしてはもちろん、おやつや軽食、おつまみなど幅広いシーンで利用できる。
■新商品詳細
『ポッポのフライドチキン』530円
柔らかくジューシーな若鶏のもも肉を使用し、オリジナルスパイスで味付けしたこだわりの味わいを、電子レンジで約2分の簡単調理で食べられる。
■商品ラインナップ
『ポッポの今川焼 8個入り』646円
熟練の職人が製造工場で一つひとつ丁寧に手焼きで仕上げた今川焼。薄皮の生地に甘さ控えめの味わいで、あんこの配合を70％まで高めた、たっぷりあんこを楽しめる商品。
『ポッポのたい焼 6個入り』538円
熟練の職人が製造工場で一つひとつ丁寧に手焼きで仕上げたたい焼。薄皮の生地に甘さ控えめの味わいで、あんこの配合を70％まで高めた、たっぷりあんこが特長の商品。
『ポッポのたこ焼 25個入り』538円
大粒のタコを使用し、しっかりとした具材感が楽しめるたこ焼に仕上げた。だしの風味を生かした、香り高く奥行きのある味わいが特長の商品。
『ポッポのむねからあげ 600g』754円
柔らかくジューシーな若鶏のむね肉を使用し、多くの人に好まれる味付けで仕上げた、「ポッポ」お墨付きの商品。
『ポッポのももからあげ 600g』754円
柔らかくジューシーな若鶏のもも肉を使用し、多くの人に好まれる味付けで仕上げた、「ポッポ」お墨付きの商品。
『ポッポのアメリカンドッグ 6本入』430円
ほんのり甘い衣とソーセージの塩味の組み合わせがクセになる特製ミックス粉を使用し、肉の旨味が感じられるソーセージを合わせた。食べやすい60グラムサイズを6本入りで用意。
『ポッポの牛肉コロッケ 5個入』430円
昔懐かしい街のお肉屋さんで食べたような、ほんのり甘みのあるコロッケを再現。牛肉の旨味とじゃがいもの自然な甘みが調和した味わいで、電子レンジで簡単に調理できるため、おかずにはもちろん、弁当にも。
『ポッポのハッシュドポテト 8枚』430円
ハッシュドポテトに適したじゃがいもを厳選しほくほくとした食感に。甘みが引き立ち、クセになるおいしさ。
『ポッポのソーセージピザ 1枚』430円
喫茶店のミックスピザをイメージし、ソーセージをたっぷりとトッピングしたジューシーな味わいに。さらに、2種類のチーズを使用した食べ応えのある仕様で、家庭のオーブンで調理しやすい9インチサイズ。
『ポッポのマヨコーンピザ 1枚』430円
子どもから大人まで幅広く楽しめる定番のマヨコーンピザ。甘みのあるコーンとコクのあるマヨネーズが相性よく調和した味わいで、家庭のオーブンで調理しやすい9インチサイズ。
『ポッポのポテト800g』646円
『ポッポのメガポテト』をイメージした大容量サイズで、「ポッポ」店舗で使用しているポテトと同じ原料を使用。
※価格は全て税込
【写真】あのフライドポテトも…大ヒット「ポッポの冷凍食品シリーズ」
「ポッポの冷凍食品シリーズ」は、「長年親しまれてきたポッポの味を家庭でも手軽に楽しんでもらいたい」という想いのもと開発したシリーズ。今年4月の発売開始以降、シリーズ累計販売数は発売から約2ヶ月で50万食を突破し、計画比200％超で推移するなど、同社の冷凍食品においてトップクラスの販売実績を記録している。
一方で、「冷凍軽食」カテゴリーは前年並みで推移していたことから、カテゴリー活性化に向けた施策として、フライドポテトや今川焼きなどの軽食メニューで長年親しまれてきた「ポッポ」の人気メニューを冷凍食品化し、新たな需要創出を進めてきた。
その結果、「ポッポの冷凍食品シリーズ」導入後、4月から6月の「冷凍軽食」カテゴリーの既存店売上は前年比約15％増と伸長し、冷凍食品全体の売上拡大にもつながっている。
今回発売する『ポッポのフライドチキン』は、電子レンジ調理で手軽に楽しめる商品。外は香ばしく、中はジューシーな食感に仕上げ、おかずとしてはもちろん、おやつや軽食、おつまみなど幅広いシーンで利用できる。
■新商品詳細
『ポッポのフライドチキン』530円
柔らかくジューシーな若鶏のもも肉を使用し、オリジナルスパイスで味付けしたこだわりの味わいを、電子レンジで約2分の簡単調理で食べられる。
■商品ラインナップ
『ポッポの今川焼 8個入り』646円
熟練の職人が製造工場で一つひとつ丁寧に手焼きで仕上げた今川焼。薄皮の生地に甘さ控えめの味わいで、あんこの配合を70％まで高めた、たっぷりあんこを楽しめる商品。
『ポッポのたい焼 6個入り』538円
熟練の職人が製造工場で一つひとつ丁寧に手焼きで仕上げたたい焼。薄皮の生地に甘さ控えめの味わいで、あんこの配合を70％まで高めた、たっぷりあんこが特長の商品。
『ポッポのたこ焼 25個入り』538円
大粒のタコを使用し、しっかりとした具材感が楽しめるたこ焼に仕上げた。だしの風味を生かした、香り高く奥行きのある味わいが特長の商品。
『ポッポのむねからあげ 600g』754円
柔らかくジューシーな若鶏のむね肉を使用し、多くの人に好まれる味付けで仕上げた、「ポッポ」お墨付きの商品。
『ポッポのももからあげ 600g』754円
柔らかくジューシーな若鶏のもも肉を使用し、多くの人に好まれる味付けで仕上げた、「ポッポ」お墨付きの商品。
『ポッポのアメリカンドッグ 6本入』430円
ほんのり甘い衣とソーセージの塩味の組み合わせがクセになる特製ミックス粉を使用し、肉の旨味が感じられるソーセージを合わせた。食べやすい60グラムサイズを6本入りで用意。
『ポッポの牛肉コロッケ 5個入』430円
昔懐かしい街のお肉屋さんで食べたような、ほんのり甘みのあるコロッケを再現。牛肉の旨味とじゃがいもの自然な甘みが調和した味わいで、電子レンジで簡単に調理できるため、おかずにはもちろん、弁当にも。
『ポッポのハッシュドポテト 8枚』430円
ハッシュドポテトに適したじゃがいもを厳選しほくほくとした食感に。甘みが引き立ち、クセになるおいしさ。
『ポッポのソーセージピザ 1枚』430円
喫茶店のミックスピザをイメージし、ソーセージをたっぷりとトッピングしたジューシーな味わいに。さらに、2種類のチーズを使用した食べ応えのある仕様で、家庭のオーブンで調理しやすい9インチサイズ。
『ポッポのマヨコーンピザ 1枚』430円
子どもから大人まで幅広く楽しめる定番のマヨコーンピザ。甘みのあるコーンとコクのあるマヨネーズが相性よく調和した味わいで、家庭のオーブンで調理しやすい9インチサイズ。
『ポッポのポテト800g』646円
『ポッポのメガポテト』をイメージした大容量サイズで、「ポッポ」店舗で使用しているポテトと同じ原料を使用。
※価格は全て税込