今日6月8日(月)午前9時5分、太平洋沿岸の広範囲に津波注意報が発表されました。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。

太平洋沿岸に津波注意報が発表

今日8日午前8時38分頃に、フィリピン付近で発生したマグニチュード8.2の地震により、午前9時5分には、太平洋沿岸に津波注意報が発表されました。

「津波注意報」が発表された地域は以下の通りです。

発表予報区 予想到達時刻 予想される津波の高さ

茨城県 06月08日 13時30分 1m

千葉県九十九里・外房 06月08日 13時00分 1m

千葉県内房 06月08日 13時30分 1m

伊豆諸島 06月08日 13時00分 1m

小笠原諸島 06月08日 12時00分 1m

相模湾・三浦半島 06月08日 13時30分 1m

静岡県 06月08日 13時00分 1m

愛知県外海 06月08日 13時00分 1m

三重県南部 06月08日 12時30分 1m

和歌山県 06月08日 12時30分 1m

高知県 06月08日 12時30分 1m

宮崎県 06月08日 12時30分 1m

鹿児島県東部 06月08日 12時30分 1m

種子島・屋久島地方 06月08日 12時00分 1m

奄美群島・トカラ列島 06月08日 11時30分 1m

沖縄本島地方 06月08日 11時30分 1m

大東島地方 06月08日 11時30分 1m

宮古島・八重山地方 06月08日 11時00分 1m

津波注意報とは とるべき行動は

「津波注意報」が発表される基準は、予想される津波の高さが、20センチ〜1メートルです。高さ20センチ〜30センチ程度の津波でも、人は速い流れに巻き込まれてしまうおそれがあります。



海の中や海岸付近は、危険です。海の中にいる人は、ただちに海から上がって、速やかに海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、「津波注意報」が解除されるまで、海に入ったり、海岸に近づいたりしないようにしてください。



また、さらに大きな津波が予想される場合には「津波警報」や「大津波警報」が発表されます。最新の津波情報を、確認してください。