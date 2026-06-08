J.T.ポストンがプレーオフ制し通算4勝目 松山英樹43位、久常涼52位
＜メモリアル・トーナメント 最終日◇7日◇ミュアフィールド・ビレッジGC（オハイオ州）◇7569ヤード・パー72＞“帝王”ジャック・ニクラス（米国）がホストを務めるシグネチャーイベント（格上げ大会）は最終日、順延となった第3ラウンドと最終ラウンドが行われた。
〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖
トータル12アンダーでJ.T.ポストンとライアン・ジェラルド（ともに米国）が並び、プレーオフに突入した。2ホール目でパーとしたポストンが優勝。2024年「シュライナーズ・チルドレンズ・オープン」以来となる通算4勝目を挙げた。トータル11アンダーの3位にウィンダム・クラーク（米国）。大会3連覇がかかっていたスコッティ・シェフラー（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル4アンダー・12位タイで終えた。松山英樹は第3ラウンドの15番から再開し、2バーディ・4ボギー・2ダブルボギーの「78」。最終ラウンドは5バーディ・5ボギーの「72」で回り、トータル7オーバー・43位タイで終えた。久常涼はパー3での『8』など「79」と崩れ、トータル16オーバー・52位だった。賞金総額2000万ドル（約32億円）。優勝したポストンには400万ドル（約6億3600万円）が贈られる。
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