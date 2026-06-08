“ぷるぷる美バストの至宝”櫻井おとの、4年ぶりの写真集 ランジェリー＆ヌーディーな表現に挑戦
グラビアアイドルの櫻井おとの（23）が、8月17日に2nd写真集『櫻井おとの写真集 感電』（小学館）を発売することが決定した。約4年ぶりとなる写真集で、24歳の誕生日当日に刊行される。
【写真】真っ赤な衣装で色気溢れる大人らしさで魅せる櫻井おとの
撮影の舞台は台湾・台北。櫻井自身が掲げた「二面性」をテーマに、ビーチや民宿といった異国情緒あふれるロケーションから、スイートルームでの親密な空間まで、多彩なシチュエーションで撮影が行われた。
作品では、カジュアルな装いからシースルー衣装、ランジェリー、ヌーディーな表現など幅広いスタイルに挑戦。グラビア界で注目を集める“ぷるぷる美バスト”の魅力をさまざまな表現で切り取り、これまでとは異なる大人びた一面も収められている。
また、タイトルの『感電』には、櫻井が持つ明るく親しみやすい魅力と、大人の色気を兼ね備えた新たな表情で見る人の心を揺さぶりたいという思いが込められている。王道グラビアらしい爽やかさと成熟した魅力が共存する1冊となりそうだ。
発売を記念し、8月23日午後5時からオンラインサイン会の開催も決定。参加申し込みはオンラインサイン会ECサイト「win2win」で受け付け、販売開始は6月8日午後7時を予定している。
櫻井は「今の私の現在地を、この一冊に込めました。まだ途中で、まだ曖昧で、でも確かにここにいる。まだ言葉にならない自分も、名前のつかない自分も、ありのままを写しています。光と影。やわらかさと強さ、そのどちらも今の私です。この写真集『感電』が、イナズマの様に心臓に突き刺さる一冊になればと思います」とコメントしている。
櫻井は2002年8月17日生まれ、静岡県出身。身長158センチ、B88・W63・H86。2019年に恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。〜韓国ソウル編〜』に出演し、ティーンを中心に多くの人気を集めた。2021年3月にグラビアデビューを果たし、2022年2月には自身初の写真集『櫻井音乃1st写真集「Fanfare」』を発売。グラビアを中心に活動を広げる。
【写真】真っ赤な衣装で色気溢れる大人らしさで魅せる櫻井おとの
撮影の舞台は台湾・台北。櫻井自身が掲げた「二面性」をテーマに、ビーチや民宿といった異国情緒あふれるロケーションから、スイートルームでの親密な空間まで、多彩なシチュエーションで撮影が行われた。
また、タイトルの『感電』には、櫻井が持つ明るく親しみやすい魅力と、大人の色気を兼ね備えた新たな表情で見る人の心を揺さぶりたいという思いが込められている。王道グラビアらしい爽やかさと成熟した魅力が共存する1冊となりそうだ。
発売を記念し、8月23日午後5時からオンラインサイン会の開催も決定。参加申し込みはオンラインサイン会ECサイト「win2win」で受け付け、販売開始は6月8日午後7時を予定している。
櫻井は「今の私の現在地を、この一冊に込めました。まだ途中で、まだ曖昧で、でも確かにここにいる。まだ言葉にならない自分も、名前のつかない自分も、ありのままを写しています。光と影。やわらかさと強さ、そのどちらも今の私です。この写真集『感電』が、イナズマの様に心臓に突き刺さる一冊になればと思います」とコメントしている。
櫻井は2002年8月17日生まれ、静岡県出身。身長158センチ、B88・W63・H86。2019年に恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。〜韓国ソウル編〜』に出演し、ティーンを中心に多くの人気を集めた。2021年3月にグラビアデビューを果たし、2022年2月には自身初の写真集『櫻井音乃1st写真集「Fanfare」』を発売。グラビアを中心に活動を広げる。