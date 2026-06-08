「真っ黒に白髪染め」はもう卒業！【40・50代】がオーダーしたい「なじませボブ」って？

白髪が目立ち始めると、真っ黒に染めて隠そうとしていませんか？ 今は白髪を隠すのではなく、ベースの髪色となじませる手法が、大人世代から支持を集めています。細かなハイライトを入れたり明るいカラーで染めたりすることで、ふんわりと白髪がなじむようです。今回はそんなボブスタイルを、ママ美容師の@yuuna__iwamaさんのInstagram投稿からご紹介します。

つるんと艶めくストレートボブ

ストレートタッチの切りっぱなしボブ。ベースのブラウンカラーへ細かなハイライトをたっぷりと散りばめることで、まるでトーンアップしたような印象に。過去に入れたハイライトも活かし、白髪を自然になじませています。つるんとした表面のボブに美しい奥行きをもたらして、立体感のあるスタイルに仕上がりました。

暖色ブラウンの丸みショート

ふんわりとした丸いシルエットが上品な、暖色ブラウンのショートボブです。全体を明るめのワンカラーで染め上げることで、白髪もふんわりと色づいています。色落ちしていく過程で淡く染まった白髪が、ハイライトのような役割を担ってくれそう。スタイリング剤で艶をプラスすることで、洗練された雰囲気が漂います。

タイトにおさまるナチュラルボブ

自然なブラウンカラーで染め上げたショートボブです。浮きやすい襟足をタイトにおさめることで美しいくびれのシルエットを作っています。ベースの髪色へ細いハイライトをたっぷりとのせて、気になる白髪をなじませて。すっきりとした首まわりが清潔さを引き立ててくれるので、これからの季節にもおすすめのスタイルです。

奥行きのある、くすみのブラウンショートボブ

トップの髪をふんわりと被せ、襟足をタイトに引き締めたくびれショートボブ。全体をくすみブラウンで染めることで、ベースカラーと淡く染まった白髪が明暗をつけながらなじみ、髪全体に美しい奥行きを演出します。ほんのりとウェットにスタイリングすれば、大人の余裕も感じる、垢抜けスタイルの完成です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。