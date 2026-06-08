日本テレビ系演芸番組「笑点」（日曜、後５・００）がギネス世界記録に認定されたことが７日、番組内で発表された。１９６６年から６０年間、変わらず同じやり方で「大喜利」を続けた番組として評価され、「テレビコメディーパネル番組（週間）の最長放送」として認定された。

認定日は、番組開始からちょうど６０年にあたる２０２６年５月１５日。司会の春風亭昇太（６６）は「すごくうれしいですね。たまたま僕たちの世代で頂きましたが、この番組を紡いできてくれた先輩たちに感謝したいと思います」と話した。

この日の放送では、ギネス世界記録公式認定員から、笑点メンバー最年長の三遊亭好楽（７９）へ認定証が手渡された。好楽は「私、まだピンときていないんですよね。急に言われたんで、えっ？って。よく考えたらすごいこと」と驚いた。さらに「元旦から大みそかまで毎日一升瓶のお酒を５年間飲み続けたので２０００本近く一升瓶を飲んでいたのですが、それはギネス世界記録に載らないんですかね？」とおどけて笑わせた。