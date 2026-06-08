歌手の松山千春（７０）が７日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。先月末に亡くなった大御所歌手を追悼した。

この日の放送で６月２日に歌手の菅原洋一さんが５月３１日になくなったというニュースを紹介。続けて「…菅原洋一さん、亡くなったんだなぁ。９２歳だったんだ」とポツリ。「俺はさ、菅原洋一さん、好きでさ。特に『知りたくないの』って歌が大ヒットしたべ」と１９６７年になって人気を博した菅原さんの名曲を好んでいると明かした。

「俺が５５年生まれだから、俺が１１歳、１２歳の頃だよ。小学校入った俺がだぞ、『知りたくないの』が好きでな、歌ってたっていうのがね、すごい印象に残っていて。大好きな歌手の一人、でしたね。残念だなとつくづく思いますけど…」と故人をしのんだ。

松山がデビュー前、毎週札幌テレビで２曲歌うために地元の足寄から札幌に通っていた。友人宅に土日は泊まっていたという。その友人がアルバイトしていたキャバレーで「これからフォークシンガーになるんだ」というときに歌ったことがあるという。「単なるアマチュアなんだけどね、一応歌いにいって。そんとき歌ったのが菅原洋一さんの『知りたくないの』という曲を歌わせていただいて。その意味ではすごい思い出のある」と語った。その友人もすでに亡くなっており、松山は忘れられない歌だったと強調していた。