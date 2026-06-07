【競馬】3歳以上1勝クラス（6月7日／阪神競馬場・3歳以上・牝・ダート1800メートル）

【映像】15番手から直線一気“ごぼう抜き”のエグい鬼脚（実際の映像）

7日の阪神7Rで3歳牝馬のケイツーリーブル（美浦・千葉、父ジャスタウェイ）が直線一気の追い込みで勝利。その豪脚に多くのファンが驚いている。

1勝クラスを4度出走して勝ち切れていなかったケイツーリーブルは、この日も後方待機策。4コーナーでも16頭立ての後方2番手だったが、坂井瑠星騎手が直線で外に出して追うと、驚異の末脚で次々と前の馬を抜き去り、最後は逃げる2着リアンドゥクールを鼻差で捉えた。

稍重馬場の勝ち時計は1分52秒5で、ケイツーリーブルは上がり2位の馬を0秒9上回る36秒4の脚を使った。

直線一気のごぼう抜きに、ファンはSNS上で、「トンデモ末脚」「訳分からん脚使ってて草」「すげー鬼脚」「末脚エグくて笑っちゃう」「鞭入った瞬間グンッ！ て加速しててすごい」などと大興奮。「このレース単独で見たら間違いなく根岸Sのブロードアピール超えてる」と、競馬ファンの間で語り草となっている2000年の根岸Sでブロードアピールが見せた追い込みと比較する声も出ていた。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）