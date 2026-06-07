菊地周星(しゅうせい)さん城島とザ！鉄腕！DASH!!が大好きで、町を盛り上げたいと、番組にメールを送ってくれた。

宍粟市千種町は兵庫県の中西部に位置する、面積の約9割が森林の自然豊かな町。 かつては、6000人以上が住み活気に溢れていたが、現在はその3分の1以下に。 2005年に旧宍粟郡山崎町、一宮町、波賀町と合併して宍粟市千種町に。

町民大運動会

多くの町民が集まっていた千種町の一大イベント。

人口減少のため途絶えてしまった町民大運動会が21年ぶりに復活！

〈プログラム1:三輪車リレー〉

かつて町民大運動会で盛り上がった三輪車リレー。

今でも地元のお祭りに受け継がれている、走り屋対決にDASHチーム 城島・慎太郎・藤原が参戦！

〈プログラム2:玉入れ〉

つづいては、千種小学校全員で行う玉入れ対決！

紅組はキャプテン慎太郎チーム。白組はキャプテン藤原チーム。

白熱したデッドヒートが続き、最後はキャプテン同士の対決に。

〈プログラム3:丸太卓球〉

杉の産地としても有名な千種町発祥！切り出した杉の丸太をラケットにしたオリジナル卓球。

今回のゲスト、元プロ卓球選手・石川佳純さんが丸太卓球大会に参加！

千種町の卓球自慢2人がそれぞれの意地とプライドを懸け挑む！

〈プログラム4:町民対抗リレー〉

最終種目『町民対抗リレー』。

脚力自慢の町民代表チームに、生徒と先生でつなぐ中学校チーム、そしてDASHチームがガチリレー対決！

〈ちくさで踊ろう〉

盛り上がった町民大運動会もいよいよクライマックス。

みなさんが最も復活してほしいと願ったのが…「ちくさで踊ろう」。

町民の想いを乗せた踊りが21年ぶりに復活。