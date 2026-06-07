千葉ロッテ、中日と交流戦コラボグッズ販売へ “マーくん×ドアラ”デザインも
千葉ロッテマリーンズは9日より、マリーンズストア各店にて中日ドラゴンズとの交流戦コラボグッズを販売することを発表した。
【写真】種類豊富！思わず笑ってしまうデザインも…千葉ロッテ、中日と交流戦コラボグッズ
9日から11日は「日本生命セ・パ交流戦2026」の中日ドラゴンズ戦（千葉・ZOZOマリンスタジアム）が開催される。展開される商品は、両球団のマスコットキャラクターである「マーくん」と「ドアラ」をあしらったデザインをはじめ、7回のラッキーセブンの演出で登場する「チャンスくん」と「ドアラ」のコアラコラボグッズなど計17種類のラインアップしている。
■千葉ロッテマリーンズ×中日ドラゴンズ コラボグッズ商品一例
フェイスタオル：1800円〜2200円
トートバッグ：2700円〜3200円
Tシャツ（サイズ／S、M、L、XL）：3200円〜4000円
ステッカー：500円
アクリルキーホルダー：500円〜1200円
巾着：1100円〜1400円
クリアファイル：600円
【写真】種類豊富！思わず笑ってしまうデザインも…千葉ロッテ、中日と交流戦コラボグッズ
9日から11日は「日本生命セ・パ交流戦2026」の中日ドラゴンズ戦（千葉・ZOZOマリンスタジアム）が開催される。展開される商品は、両球団のマスコットキャラクターである「マーくん」と「ドアラ」をあしらったデザインをはじめ、7回のラッキーセブンの演出で登場する「チャンスくん」と「ドアラ」のコアラコラボグッズなど計17種類のラインアップしている。
■千葉ロッテマリーンズ×中日ドラゴンズ コラボグッズ商品一例
フェイスタオル：1800円〜2200円
トートバッグ：2700円〜3200円
Tシャツ（サイズ／S、M、L、XL）：3200円〜4000円
ステッカー：500円
アクリルキーホルダー：500円〜1200円
巾着：1100円〜1400円
クリアファイル：600円