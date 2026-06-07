元日本テレビアナウンサーで同志社大助教の桝太一氏（44）が7日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。研究内容について語った。

海に関するものに詳しいのかと問われた桝氏は「そうですね。『ザ！鉄腕！DASH！！』っていう番組をやっていて。DASH海岸ってやっているんですけれど、大学の時も海の研究をやっていたんで」と打ち明けた。

現在同大の研究員である桝氏にMCの満島真之介は「そっち系の、海洋系の研究ですか？」と深堀りし、桝氏は「そう思っている方は凄い多いんですけれど、実際には違って。科学をどう伝えるかとか、科学者と社会をどうつなぐかっていう研究なんです」と説明した。

「理系っていうよりは、文系っぽい研究なんですよ」と続けると、兼近は「ポピュラーにしていくための、動きをしてくれているってことなんですね」とまとめていた。

満島は「結構海洋の、それこそさかなクンとかの、違う分野として海洋のやつ（研究）をやっているのかと思っている人が多いと思う」とも語り、桝氏は「よく言われます。“今何の生き物やってるんですか？”って言われるんですけれど、“いや違うんです”って言って」と振り返った。

「だからDASH海岸とかは趣味なんです」と桝氏。「仕事は社会と科学者をつなぐっていう。いいつなぎ方っていう研究していて」と強調し、タレント活動も生きると言われ「そう。まさに自分だからできる研究ってあるだろうって思ったのがそれだったんです」と述べた。